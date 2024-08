GIS ostrzega: Salmonella w mieszankach sałat z Lidla i Makro

Termin przydatności do spożycia: 20.08.2024

Wyprodukowano dla: Makro Cash and Carry Polska S.A., al. Krakowska 61, 02-183 Warszawa

GIS apeluje, by nie spożywać produktu z partii objętej komunikatem. Producent prosi konsumentów, którzy mogą posiadać wspomniany produkt, o zwrócenie go do sklepu, w którym został zakupiony.