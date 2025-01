Jaka pogoda czeka nas w najbliższych dniach?

Trzeci dzień 2025 roku, a więc 3 stycznia przywita nas na ogół dużym zachmurzeniem, a przelotnie może padać śnieg. Synoptycy z IMGW prognozują, że lokalnie na Pomorzu przyrost pokrywy śnieżnej może wynieść ok. 5 cm.

Temperatura maksymalna od -1 st. C do 2 st. C, chłodniej miejscami w rejonach podgórskich Karpat, około trzech kresek poniżej zera.

"Wiatr umiarkowany, okresami dość silny, porywisty, miejscami w porywach do 65 km/h, na wybrzeżu okresami silny, do 50 km/h i w porywach około 90 km/h, z kierunków zachodnich. Wysoko w Sudetach porywy wiatru do 100 km/h, w Karpatach do 70 km/h. Wysoko w górach i lokalnie na północy wiatr będzie powodował zawieje i zamiecie śnieżne" - informuje IMGW.

W nocy z piątku na sobotę przelotne opady śniegu, a na północy Polski możliwe burze. Zrobi się zdecydowanie zimniej - od -6 st. C do -3 st. C, chłodniej na terenach podgórskich, od -7 st. C nawet do -11 st. C. Nad morzem termometry wskażą około 0 st. C.

Z kolei serwis TwojaPogoda.pl informuje, że w sobotę rano na wielu obszarach zrobi się biało, a to za sprawą nocnych opadów śniegu. "Poranek zapowiada się słonecznie, jednak z biegiem dnia zacznie się stopniowo chmurzyć i może delikatnie poprószyć śnieg. Do wieczora pogodnie już tylko na wschodzie" - czytamy w serwisie TwojaPogoda.pl.

Nocą mróz, a w dzień nawet powyżej 10 st. C - tak przedstawia się prognoza pogody na najbliższe dni 123RF/PICSEL

Duża zmiana pogody w niedzielę?

Z informacji przekazanych przez serwis TwojaPogoda.pl wynika, że w niedzielę czekają nas spore zmiany w pogodzie. Od południa i południowego zachodu w głąb kraju będzie wędrować ciepły front atmosferyczny z intensywnymi opadami śniegu. W wielu miejscach Polski przybędzie od 1 cm do 5 cm białego puchu.

Tego samego dnia w godzinach popołudniowych temperatura ma gwałtownie wzrosnąć, a z nieba spadnie deszcz. "Do południa na termometrach jeszcze około zera, jednak po południu i wieczorem coraz to cieplej. Na południu i zachodzie nawet do 10 stopni. Mróz już tylko w północnych województwach" - wskazują specjaliści z TwojaPogoda.pl.

W Święto Trzech Króli, czyli 6 stycznia, zwłaszcza na północy nadal będzie obficie padać deszcz, więc po śniegu pozostaną już tylko wspomnienia. Na przeważającym obszarze kraju będzie pochmurnie, tylko gdzieniegdzie można liczyć na niewielkie przejaśnienia.

Termometry wskażą od 1 st. C do 3 st. C na północy, nieco cieplej, bo do 7 st. C na północnym wschodzie, a na południowym zachodzie nawet do 12 st. C. Niestety towarzyszyć nam będzie porywisty wiatr.

Świąteczny savoir vivre, czyli jak zachować się podczas rodzinnych spotkań INTERIA.PL