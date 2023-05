Niebezpieczny trend komunijny. Hollywood w Poznaniu

W wielu krajach z okazji Pierwszej Komunii Świętej rodzice decydują się na wynajem limuzyny lub karocy, aby ich dzieci mogły zaprezentować się z jak najlepszej strony. W Polsce tego rodzaju transport jest niecodziennym widokiem, jednak zdarza się, że rodzice próbują przełamywać panujące stereotypy. Taka sytuacja wydarzyła się w Poznaniu. Epoznan.pl poinformowało, że 7 maja, ok. godz. 13.30 pod kościół na ul. Szamarzewskiego 3, podjechała limuzyna po jedno z dzieci biorące udział w uroczystości. Pojazd wjechał pod zakaz i wstrzymał ruch drogowy, co było zagrożeniem dla innych samochodów. Następnie kierowca limuzyny zatrzymał się pod kościołem i rozłożył czerwony dywan. Był to transport godny gwiazdy Hollywood.

Reklama

Zdjęcie / 123RF/PICSEL

Zobacz również: Przyjęcia komunijne jak z bajki. Niecodzienne trendy nabierają na sile

Komunia "szyta na miarę" księżniczki

Hollywoodzka tematyka wydaje się być niecodziennym motywem na Pierwszą Komunię Świętą, ale to nie jedyna niestandardowa propozycja. Niektórzy rodzice próbują sprostać marzeniom dzieci i decydują się na tematykę królewską, aby mogły poczuć się wyjątkowo tego dnia. Dorożka, konie i suknia balowa to tylko początek. Rodzice dbają, by każdy element dekoracji współgrał ze sobą. Nagraniem jednej z "królewskich" komunii podzieliła się użytkowniczka Tiktoka:

TikTok

Zobacz również: Księża żądają kosztownych prezentów. Przyjęcia komunijne kosztują "fortunę"

Komunia Święta 2023. Co kupić na prezent?