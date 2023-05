Komunijne koszty zmuszają rodziców do oszczędzania. Księża nie odpuszczają prezentów

Spis treści: 01 Ceny przyjęć komunijnych wciąż rosną

Komunijne koszty nie maleją i zmuszają rodziców do "zaciskania pasa". Osoby organizujące komunię w tym roku muszą liczyć się z dużymi wydatkami, które w pierwszej kolejności dotyczą przyjęcia. Chcąc zorganizować imprezę w lokalu, należy mieć na uwadze, że koszt "talerzyka" wynosi od 100 do 350 zł za osobę. Impreza to nie jedyny wydatek, do którego zobowiązani są rodzice. Na liście kosztów znajdują się także dekoracje kościoła, "dar ołtarza" oraz datek dla organisty. Najczęściej dary dla duchownych wynikają z dobrej woli rodziców, jednak zdarzają się sytuacje, w których księża sami sugerują wybór prezentu i nie zwracają uwagi na koszty.

Mimo kosztów, którymi obciążeni są rodzice organizujący przyjęcia komunijne, to księża im nie odpuszczają w temacie prezentów. Duchowni mają indywidualne pomysły na "dar ołtarza". Pani Małgorzata w rozmowie z Gazetą Wyborczą podzieliła się własnym doświadczeniem związanym z komunijnymi wydatkami. Powiedziała, że w jej parafii, ksiądz zażyczył sobie trzech ręcznie haftowanych szat liturgicznych, a jedna z nich kosztowała aż 4 tys. zł. Rodzice musieli złożyć się po 180 zł na podarek dla duchownego.

Wielu rodziców decyduje się na urządzanie przyjęć komunijnych w domach, gdyż pozwala im to zaoszczędzić pieniądze na zbędnych wydatkach, takich jak wynajem sali. Nie trzeba wydać "fortuny", aby przyjęcie było udane. Do zorganizowania imprezy wystarczy odrobina kreatywności, zaangażowania i grono najbliższych osób. Oto jedna z propozycji urządzenia stołu komunijnego:

Pierwsza Komunia to wyjątkowy dzień dla dziecka i jego rodziny, dlatego warto zadbać również o to, by aranżacja stołu komunijnego była wyjątkowa. Kwestia koloru nie powinna budzić wątpliwości. Na komunijnych stołach króluje biel, warto do bieli dodać dodatki w błękicie lub różu doradza tiktokerka

