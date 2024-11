Chociaż niektórym może wydawać się to niepotrzebne, zmiana perfum w zależności od pory roku to świetny sposób na dopasowanie zapachu do otaczającej nas aury i nastroju, który chcemy wykreować.

Latem, gdy jest ciepło, lżejsze, świeże i owocowe nuty działają orzeźwiająco i nie przytłaczają w wysokich temperaturach. Z kolei jesienią i zimą skóra gorzej reaguje na zapachy, a otoczenie jest często suche i chłodne. To sprawia, że delikatniejsze perfumy mogą się "gubić". Cięższe, otulające kompozycje z nutami drzewnymi, przyprawowymi i orientalnymi lepiej rozwijają się w zimnym powietrzu, tworząc tym samym aurę ciepła i przytulności.

Wybierając zapachy zgodne z sezonem, możemy pełniej korzystać z ich potencjału - latem lekkości i świeżości, a zimą głębi i intensywności - co sprawia, że noszenie perfum staje się przyjemniejsze i bardziej dopasowane do naszych potrzeb. Sprawdź więc, jakie zapachy najlepiej sprawdzają się podczas jesienno-zimowego sezonu i co robić, aby cały czas zniewalająco pachnieć.

W zależności od pory roku warto zmienić zapach, aby był bardziej trwały i lepiej pasował do otaczającej aury 123RF/PICSEL

Jakie nuty zapachowe pasują do jesienno-zimowej aury?

Jak zostało to już wcześniej wspominane, podczas chłodnych miesięcy lepiej wybierać cięższe kompozycje zapachowe, aby nie tylko wpasowały się w panującą aurę, lecz także były wyczuwalne. W związku z tym, wybierając perfumy na jesień i zimę warto w szczególności zwrócić uwagę na te składniki:

drzewne nuty - jesienne i zimowe zapachy powinny opierać się na drzewnych nutach, które dodają głębi i trwałości kompozycjom zapachowym. Szczególnie polecane są drzewo sandałowe, cedr i oud . Drzewo sandałowe i cedr wprowadzają elegancki, wyrafinowany ton, a oud - żywica agarowa - to zmysłowy składnik, który ma intensywny, głęboki aromat i często spotykany jest w perfumach orientalnych.

przyprawy i ciepłe akordy - nuty przypraw korzennych to esencja jesienno-zimowego nastroju. Cynamon, goździki, kardamon i gałka muszkatołowa nadają perfumom pikantny, ciepły akcent, idealnie komponując się z chłodną aurą. Cynamon jest szczególnie lubiany za swoją zdolność do "ocieplania" zapachów - sprawdza się zarówno w perfumach damskich, jak i męskich.

wanilia, tonka i inne słodkie akcenty - te nuty w zimne dni tworzą wyjątkowo przytulną, komfortową aurę. Wanilia nadaje perfumom kremowy, ciepły charakter, co czyni ją idealną do noszenia w chłodniejszych miesiącach. Fasola tonka , podobnie jak wanilia, wnosi słodkie akordy, ale ma też nuty migdałowe i pudrowe , które dodają zapachom wyrafinowania

ambra - jest to składnik o wyjątkowej trwałości, który doskonale nadaje się na chłodniejsze dni. To mieszanka nut morskich i ciepłych, przytulnych akcentów, które nadają zapachom głębi i zmysłowości. Ambra często wykorzystywana jest w perfumach orientalnych i sprawdza się w towarzystwie takich nut, jak piżmo, wanilia i drzewo sandałowe.

Jak wybierać koncentrację perfum na zimę?

W chłodniejszych miesiącach warto zwrócić uwagę na koncentrację perfum, ponieważ chłodne temperatury wpływają na sposób, w jaki zapach się rozwija i utrzymuje na skórze. Perfumy, które stosujemy latem, mogą w zimie nie być wystarczająco intensywne, by przebić się przez zimne powietrze. Dlatego w chłodniejsze miesiące dobrym wyborem są kompozycje o wyższej koncentracji, takie jak woda perfumowana (EDP) lub nawet ekstrakt perfum (Parfum). Te formy mają większą zawartość olejków zapachowych niż woda toaletowa (EDT), co sprawia, że są bardziej trwałe i intensywne.

Dlaczego koncentracja perfum ma znaczenie? W przypadku perfum o wysokiej koncentracji zawartość olejków zapachowych wynosi zazwyczaj od 15% do nawet 40%. Takie perfumy mają bardziej złożone i długotrwałe nuty bazowe, co sprawia, że zapach utrzymuje się przez wiele godzin, a jego intensywność zmienia się subtelnie w ciągu dnia. Jest to szczególnie przydatne zimą, kiedy powietrze bywa suche, a perfumy szybciej ulatniają się z powierzchni skóry. Wybierając bardziej skoncentrowane perfumy, można liczyć na głębszy zapach, który stopniowo uwalnia swoje akordy, otulając noszącego przez cały dzień.

W okresie jesienno-zimowym lepiej postawić na perfumy o większej koncentracji olejków zapachowych, aby dłużej trzymały się na skórze 123RF/PICSEL

Czego unikać, wybierając perfumy na chłodne dni?

Wybierając perfumy na jesień i zimę, warto unikać niektórych kompozycji, które dobrze sprawdzają się latem, ale mogą nie spełniać swojej roli w chłodniejszym klimacie. Zapachy, które kojarzymy z letnią świeżością, lekkie nuty kwiatowe i cytrusowe oraz wodne akordy - wszystkie te elementy mogą być zbyt delikatne na zimę. W chłodniejszym powietrzu stają się mniej wyraziste i mogą wydawać się zbyt "płaskie" i szybko ulatniać się ze skóry. Na półkę warto odstawić więc cytrusy, takie jak cytryna, bergamotka, grejpfrut czy pomarańcza, które jesienią i zimą szybko znikają ze skóry, a ich lekkość sprawia, że zapach może nie być wystarczająco intensywny, by przebić się przez zimne powietrze.

Równie nieudanym wyborem będą kwiatowe zapachy, zwłaszcza konwalia, frezja, piwonia czy róża. W chłodniejszym klimacie ich subtelność sprawia, że są mniej wyczuwalne, a kompozycja może sprawiać wrażenie "rozmytej" lub mało wyrazistej. Równie dużym niewypałem na chłodne miesiące są zapachy oparte na nutach wodnych, takie jak akordy inspirowane morzem, oceanem czy świeżym powietrzem, mogą nie pasować do zimowej atmosfery. Ich lekkość oraz świeżość będą w chłodniejszych miesiącach wydawać się wręcz chłodne i nieprzytulne, zamiast dodać ciepła. W zimie poszukujemy zapachów, które nas otulają i wprowadzają w przytulny nastrój, dlatego warto unikać zbyt wodnych kompozycji, które zamiast "rozgrzać", mogą wręcz podkreślać chłód otoczenia.



Jak aplikować perfumy zimą, aby ich zapach był wyczuwalny?

Suche, zimowe powietrze i skóra bardziej podatna na przesuszenie mogą sprawić, że zapachy szybciej się ulatniają. Dlatego warto aplikować perfumy na dobrze nawilżoną skórę - użycie balsamu do ciała bez zapachu może znacząco przedłużyć trwałość perfum. Można również aplikować je na ubrania, najlepiej te z naturalnych materiałów, które lepiej zatrzymują zapachy niż sztuczne tkaniny.

Jeśli chcesz, aby twój zapach był bardziej wyrazisty, możesz również używać tzw. layeringu, czyli warstwowego stosowania różnych kosmetyków zapachowych. Na przykład: możesz zacząć od balsamu do ciała, który ma nutę wanilii, a następnie nałożyć na to perfumy zawierające nuty przypraw. Warstwowanie zapachów sprawi, że będą one bardziej kompleksowe i trwałe.

Aby perfumy długo trzymały się na skórze warto wypróbować layering, czyli warstwowe stosowanie kosmetyków zapachowych 123RF/PICSEL

Trendy zapachowe na sezon jesienno-zimowy 2024/2025

Trendy zapachowe na sezon 2024/2025 to również rosnąca popularność zapachów z akordami skóry i kadzidła. Te wyjątkowe kompozycje, inspirowane orientem i nutami kojarzonymi z naturą, wprowadzają nowy wymiar w zimowych zapachach. Skóra i kadzidło to akordy, które mają intensywny, lekko dymny charakter, wprowadzając nutę tajemniczości i głębi. To propozycje idealne dla osób, które szukają czegoś innego niż klasyczne kompozycje, a jednocześnie cenią sobie zmysłowość i oryginalność.

Sezon jesienno-zimowy 2024/2025 przynosi również nowości w postaci intensywnych zapachów inspirowanych naturą, szczególnie żywicami i mchem leśnym. Coraz popularniejsze stają się więc perfumy unisex - bogate, drzewno-ziemiste i piżmowe, które z jednej strony podkreślają głębię, a z drugiej wprowadzają nowoczesny, gender-neutralny akcent.

