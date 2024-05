W poniedziałek około południa nad Gnieznem przeszła potężna burza , której towarzyszył grad i obfite opady deszczu . Ulice momentalnie zamieniły się we rwące potoki a ruch w mieście został sparaliżowany.

Rzecznik Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej st. bryg. Karol Kierzkowski poinformował media, że w wyniku burzy gradowej doszło do licznych podtopień, głównie ulic i piwnic , a zalany został m.in. budynek szpitala. W sumie w całym kraju strażacy ponad 600 razy interweniowali w zdarzeniach , do których doszło przez burze i nawałnice.

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) wydało ostrzeżenie dla kolejnych regionów kraju , w których prognozowane są burze i obfite opady deszczu . Gdyby tego było mało - może pojawić się wiatr dochodzący w porywach do 80 km/h oraz grad .

"W ciągu jednej doby może spadać nawet 50 litrów wody na metr kwadratowy ziemi . Będzie to wynikać zarówno z kilkukrotnego przechodzenia ulew nad danym obszarem, jak i stacjonarnego charakteru stref opadów, a więc efektu kumulacji sum opadów" - informuje serwis TwojaPogoda.pl.

W związku z powyższym można się spodziewać, że w wielu miejscowościach dojdzie do zalania ulic, tuneli i parkingów podziemnych .

Serwis TwojaPogoda.pl podał, że już w środę termometry pokażą co najmniej 28-29 st. C, a lokalnie do 30 kresek miejscami na zachodnim Pomorzu, Kujawach, w Wielkopolsce, na Ziemi Łódzkiej i Mazowszu.