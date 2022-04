IMGW: Ostrzeżenia pierwszego stopnia

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia. - Kolejna noc z przymrozkami. W wyniku wkroczenia nad Polskę zimnych mas powietrza, na północy, w centrum kraju i w górach prognozuje się ujemne temperatury - czytamy w komunikacie. Ostrzeżenia ważne jest od północy do godziny 7.00, natomiast w woj. podlaskim, mazowieckim i warmińsko-mazurskim do 8 rano (w środę, 27 kwietnia).

Ostrzeżenie IMGW dotyczy 11 województw:

Reklama

łódzkiego

podlaskiego

mazowieckiego

warmińsko-mazurskiego

kujawsko-pomorskiego

małopolskiego

podkarpackiego

pomorskiego

śląskiego

zachodniopomorskiego

świętokrzyskiego

W większości województw spadek temperatury wyniesie -1 stopni Celsjusza, a przy gruncie do -3 st. C. W woj. podkarpackim oraz łódzkim miejscami prognozowany jest spadek temperatury powietrza do około -2 st. C, przy gruncie do -4 st. C. W woj. warmińsko-mazurskim temperatura osiągnie -1 stopni Celsjusza, a przy gruncie - 4 stopnie C.

Czytaj również: Pogoda godzina po godzinie

Żółte alerty - ostrzeżenie pierwszego stopnia. Co to oznacza?

Stopień zagrożenia 1 (najniższy) oznacza się kolorem żółtym. Jak tłumaczy IMGW, dotyczy wystąpienia niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować szkody materialne, możliwe zagrożenie życia. Zalecana jest ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.

Sprawdź również: Jak chronić rośliny przed przymrozkami

źródło: IMGW