Narcyzy to kwiaty odrodzenia i nowych początków

Wybrałaś bukiet z narcyzami? Cenisz niezależność i masz silną osobowość. Ambicja to twoje drugie imię. Jakie są twoje ukryte pragnienia? Możesz marzyć o tym, by inni dostrzegli twoje starania i sukcesy. Nawet jeśli nie zawsze to okazujesz, zależy ci na uznaniu i podziwie. Pragniesz wolności i możliwości decydowania o swoim życiu bez wpływu innych. Mimo silnej osobowości możesz tęsknić za kimś, kto naprawdę cię zrozumie i zaakceptuje twoje wewnętrzne emocje.