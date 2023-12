Jest jednym z najpopularniejszych imion w Polsce, nieprzerwanie uchodząc za uniwersalne, ponadczasowe i iście "nieśmiertelne". Na przestrzeni ostatnich miesięcy straciło jednak nieco na popularności.

Tylko w ubiegłym roku imię Katarzyna nadano 412 nowonarodzonym dziewczynkom, zaś do połowy tego roku otrzymało je 177 noworodków. W całej Polsce nosi je dokładnie 605 826 kobiet - wynika z rejestrów sporządzonych przez serwis gov.pl. Spośród innych odznacza się wyjątkowym znaczeniem.

Co oznacza twoje imię? Sprawdź

Reklama

Jakie jest znaczenie imienia Kasia?

Katarzyna jest imieniem pochodzenia greckiego, od słowa "katharos", oznaczającego "czyta", "dziewicza", "bez skazy". W Polsce pojawiło się po raz pierwszy już w XIII wieku, a od XV wieku przez kolejne stulecia znajdowało się w pierwszej trójce najchętniej nadawanych imion żeńskich. Ta sytuacja zmieniła się nieco w XIX wieku, kiedy zaczęto uważać je za przestarzałe. Na piedestały Katarzyna wróciła znów w latach 60. XX wieku, a dziś jest jednym z trzech najczęściej spotykanych imion po Annie i Marii.

Swoją córkę postanowiła nazwać tak między innymi Izabela Leszczyna, która ma stanąć na czele ministerstwa zdrowia w rządzie Donalda Tuska. "Mam córkę Kasię, która w maju 2005 r. dzielnie stawiła czoła "nowej maturze" w IV LO im. H. Sienkiewicza, a w 2010 roku skończyła psychologię w warszawskiej SWPS. Mieszka i pracuje w Warszawie" - czytamy na stronie leszczyna.info. Osoby noszące to imię wyróżniają się wyjątkowymi cechami charakteru.

Jakie są Katarzyny?

Katarzyna to wesoła i żywiołowa kobieta, która nie boi się mówić tego, co myśli. Zdarza się jednak, że szybko traci zimną krew. Wyróżnia ją inteligencja, którą zdarza jej się popisywać. To może nie spodobać się najbliższemu otoczeniu.

Katarzyna ma dość trudny charakter, jednak cieszy się wśród innych szacunkiem i uznaniem. Wszystko z uwagi na jej dynamizm, pełnię życia, uczciwość i szlachetność. Dzięki wrodzonej charyzmie często znajduje się w centrum wydarzeń, łatwo nawiązując kontakty. Na co dzień woli jednak otaczać się nielicznym gronem sprawdzonych przyjaciół. W pracy jest wytrwała i pracowita, szybko odnosząc sukcesy.

Zobacz również: Szymon Hołownia nazwał tak córki. Ich imiona mają wyjątkowe znaczenie

Kiedy są najpopularniejsze imieniny Katarzyny?

Katarzyna obchodzi imieniny 2, 13, 18 lutego, 9, 22, 23, 24 marca, 1, 6, 29, 30 kwietnia, 9 maja, 15 września, 25 listopada, 30, 31 grudnia. Najpopularniejszą datą jest jednak 29 kwietnia.