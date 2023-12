Już wiadomo, w którym sklepie za karpia zapłacimy najmniej. Polacy ustawiają się w kolejce

Test osobowości: Wybierz sukienkę i sprawdź, jakie będzie twoje małżeństwo

Tylko nieliczni emeryci mogą skorzystać z tego dodatku. Warunek? Trudny do spełnienia...

Łatwy test na inteligencję, który dzieci rozwiązują w 5 sekund

Kim jest Donald Tusk?

Donald Tusk jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych polityków w Polsce, aktywnym już od ponad 30 lat. Ma więc za sobą niemały bagaż doświadczeń. Był premierem polskiego rządu, Przewodniczącym Rady Europejskiej, jest współzałożycielem, a od zeszłego roku również ponownie liderem Platformy Obywatelskiej.

Poza tym, że aktywnie działa jako polityk, prowadzi także profil w mediach społecznościowych. Na Instagramie Tuska obserwuje już 433 tys. internautów, z którymi jest w stałym kontakcie.

Czytaj także: Dlaczego Donalda Tuska nazwano "najpotężniejszym człowiekiem w Europie"?

Reklama

Jak na drugie imię ma Donald Tusk?

Wydawać by się więc mogło, że o Donaldzie Tusku wiemy wszystko. Są jednak rzeczy, dotyczące jego życia, o których mało się mówi i pisze. Wielu z pewnością zaciekawi fakt, że lider PO ma dwa imiona - już pierwsze jest dosyć oryginalne i od dawna budzi spore zainteresowanie. Okazuje się, że zostało ono mu nadane po ojcu, który z zawodu był stolarzem. Zmarł młodo, w wieku 42 lat, gdy były premier chodził jeszcze do podstawówki.

Drugie imię Donald Tusk otrzymał natomiast po dziadku. Jest ono niezwykle popularne w dzisiejszych czasach, figuruje w czołówce najchętniej nadawanych imion w Polsce, a brzmi ono Franciszek.

Zdjęcie Donald Tusk / ARIS OIKONOMOU / AFP

Zobacz też: Wiadomo, ile zarobi Donald Tusk na stanowisku premiera. Kwota zaskakuje

Imię Franciszek - znaczenie i pochodzenie

Franciszek to imię pochodzenia germańskiego, wywodzące się od słowa frank, co oznacza człowieka wolnego, z plemienia Franków. Pierwszą osobą noszącą to imię był św. Franciszkowi z Asyżu - dziś patron mężczyzn i chłopców noszących to imię.

Według astrologii osoby o imieniu Franciszek są prostoduszne, szczere, lojalne, a zarazem odważne i zawsze stają w obronie słabszych. Głośno mówią o swoich przekonaniach, nawet gdyby przez to miały stać się obiektem pośmiewiska. Bronią swoich wartości, nie zważając na opinie innych.

Imię Franciszek - popularność

Od wielu lat imię Franciszek w Polsce jest bardzo popularne. Obecnie figuruje na piątej pozycji najchętniej nadawanych imion męskich w Polsce. W pierwszej połowie roku 2023 otrzymało je 2525 chłopców.