"Super Express" poprosił o wytypowanie wyniku meczu Polska-Argentyna Krzysztofa Jackowskiego. Popularny polski jasnowidz w rozmowie z tabloidem zdradził, co zobaczył w swojej wizji.

Najpierw Jackowski porównał mecz piłki nożnej do totolotka, a następnie rozpoczął przepowiednię dotyczącą wyniku meczu, który zostanie rozegrany wieczorem 30 listopada. Znany jasnowidz przyznał w rozmowie z "Super Expressem", że "nie jest rzeczą prostą, a prawie że niemożliwą,, wytypować wynik meczu, który przez prawie dwie godziny wiąże się w różne wypadkowości".

Jak może się zakończyć spotkanie Polski i Argentyny? Jackowski zaznaczył, że nawet gdyby znał wynik, to i tak by go nie zdradził. Powód? Jasnowidz nie chce psuć nikomu dobrej zabawy.

- Bo przecież sport jest po to, żeby się wszyscy bawili i emocjonowali. Ja powiem coś takiego, że nie oceniajmy sportu tylko i wyłącznie pod względem wygranej. Oceniajmy sport, że ma taką zaletę i wadę, że są i wygrane, i przegrane. Jeżeli przegramy, to bądźmy dla swoich zawodników wyrozumiali - przekazał w rozmowie z "Super Expressem" Jackowski.

A odpowiedź na pytanie, kto wygra mecz - Polska czy Argentyna, poznamy 30 listopada. Początek spotkania punktualnie o godzinie 20.00.

Starcie między Polską a Argentyną będzie miało kluczowe znaczenie, jeśli chodzi o wygląd tabeli grupy C na mundialu w Katarze. Jeżeli Biało-Czerwoni wygrają środowe spotkanie, zapewnią sobie awans z pierwszego miejsca.

Remis również go zapewni, ale nie wiadomo, z której pozycji. Porażka z Argentyną oznaczałaby, że o dalszych losach na mundialu podopiecznych Czesława Michniewicza zadecyduje wynik meczu między Arabią Saudyjską a Meksykiem.

Polscy piłkarze po raz pierwszy od 1986 roku mają szansę na wyjście z grupy podczas mistrzostw świata. Byłby to największy sukces polskiej reprezentacji w piłce nożnej, nie licząc medalu igrzysk olimpijskich w Barcelonie i ćwierćfinału Euro 2016.

