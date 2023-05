Oszuści mają nowy sposób. Uważaj na fałszywe e-recepty

Żółty proszek znowu dał o sobie znać. Czy jest groźny dla naszego organizmu? Wakacje za pasem, jednak zanim nadejdzie upragniony urlop, mamy po drodze jeszcze jedną okazję do odpoczynku. Mowa o długim weekendzie czerwcowym, który w tym roku wypadnie 8 czerwca. Przy wolnym piątku (9 czerwca) oznacza to szansę na długi weekend w czerwcu, trwający aż cztery dni, do niedzieli (11 czerwca). Jaka pogoda czeka nas w tym czasie?

Jaka będzie pogoda w Boże Ciało?

Jakiś czas temu Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) zaprezentował swoją eksperymentalną prognozę pogody na czerwiec . Wynika z niej, że w czerwcu 2023 r. "średnia miesięczna temperatura powietrza najprawdopodobniej będzie kształtować się powyżej normy wieloletniej z lat 1991-2020". Oznacza to, że najprawdopodobniej już w czerwcu będziemy mogli cieszyć się wysokimi temperaturami przypominającymi te wakacyjne.

Zdjęcie W Boże Ciało czeka nas słoneczna pogoda.

Długi weekend czerwcowy: Prognoza pogody na poszczególne dni

Początek długiego weekendu w Boże Ciało 8 czerwca zapowiada się całkiem optymistycznie. W całej Polsce temperatury będą wahać się od 19 do 24 stopni Celsjusza, a najcieplej będzie w Opolu i Katowicach. Najzimniej natomiast będzie na Pomorzu - tam termometry mogą pokazać 15 stopni Celsjusza. Niestety wraz z wysokimi temperaturami możemy spodziewać się również opadów deszczu. Te zapowiadane są w prawie całej Polsce, z wyłączeniem Podlasia, Małopolski, Podkarpacia i Gór Świętokrzyskich.

Drugi dzień długiego weekendu czerwcowego pocieszy nas brakiem opadów deszczu. Będzie można zaobserwować niewielkie zachmurzenie, a na Pomorzu i w Polsce centralnej nastąpi ochłodzenie: na północnym zachodzie temperatury będą utrzymywać się w okolicy 17-18 st. C, a w centrum utrzymają się na poziomie 19-21 stopni Celsjusza.

Najzimniejszym dniem podczas czerwcowego długiego weekendu będzie sobota. W całej Polsce temperatury będą oscylować na poziomie 18-19 st. C. Nie przewiduje się wówczas opadów deszczu.



W niedzielę czeka nas powrót pięknej pogody z początku weekendu. W całej Polsce termometry pokażą temperaturę powyżej 20 st. C. Najcieplej będzie w Białymstoku, bo termometry wskażą aż 23 st. C. Tego dnia na ciepłą pogodę i słońce mogą liczyć również mieszkańcy Pomorza.

