Jasnowidz Jackowski i Ator: III wojna światowa już się rozpoczęła. Straszna wizja przyszłości Polski

III wojna światowa już się toczy

Krzysztof Jackowski to znany polski jasnowidz, który już niejednokrotnie przewidywał losy świata. Tym razem podczas transmisji na żywo w serwisie YouTube spotkał się z Krzysztofem “Atorem" Woźniakiem — komentatorem, youtuberem, kandydatem na posła z ramienia partii KORWiN oraz celebrytą. Panowie rozmawiali o aktualnej sytuacji. Obydwaj zgodnie stwierdzili, że oczekiwanie na III wojnę światową nie ma sensu, bo już się ona toczy.

Komentarzy byli też zgodni co do wzrostu wartości złotówki. Choć uważają, że jest to pozytywna wiadomość, zlecają jednak w tej kwestii ostrożność — ich zdaniem jest to chwilowy wzrost. Jak wyraził się jasnowidz Jackowski:

To są uważam konwulsje. [...] Ja się obawiam, że w Polsce w najbliższym czasie może nastąpić coś, co spowoduje lęk. [..] Mam pesymistyczne wrażenie, co do naszej przyszłości, także jeszcze tego roku. Inflacja będzie się pogłębiała. Absolutnie nie ma szansy, w mojej ocenie, w moim poczuciu, na to, że ten trend się zmieni. Krzysztof Jackowski

Krzysztof Jackowski uważa, że w 2035 r. może nie być już Polski?

Podczas transmisji Krzysztof Jackowski odniósł się także do swoich przewidywań względem najbliższej przyszłości Polski. Mówił między innymi o elektrowniach atomowych. Jasnowidz uważa, że rzeczywiście może dojść za 10 - 15 lat, do ich budowy, ale zaznaczył również, że jego zdaniem jest to optymizm, który rząd próbuje wzbudzić w Polakach. Krzysztof Jackowski ostrzega:

Uważam, że jeżeli w takim tempie będzie się wszystko komplikowało w naszym kraju, to w 35 roku będzie zupełnie inaczej wyglądała, jeżeli Polska będzie jeszcze Polską. Krzysztof Jackowski

