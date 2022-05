- Każdy człowiek to diament szlifowany życiem. Zanim dotknie go promień słońca, zanim zaświeci, zabłyszczy, przechodzi swój czas rzeźbienia, transformacji, swoją drogę do własnej doskonałości. Jest to złożony proces, w którym cierpienie, ból, rany i blizny Twojej duszy i ciała doprowadzają Cię na szczyt własnych możliwości, do Twojej wyjątkowości