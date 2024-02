Katarzyna Bosacka poruszyła temat pączków

Życie i styl Lidl wycofuje pączki ze sprzedaży. Katarzyna Bosacka komentuje „aferę” Katarzyna Bosacka od lat skupia się na promowaniu świadomych zakupów. Zachęca Polaków do czytania składów i wybierania produktów, które są przygotowane z wartościowych składników i nie zawierają m.in. ulepszaczy i sztucznych aromatów.

Tym razem influencerka zwróciła uwagę na pączki z supermarketów i dyskontów. Od razu podkreśliła, że jak co roku odradza kupowania tego typu słodkości, chyba że pochodzą one z cukierni. "Bo są zrobione z ciasta głęboko mrożonego. To oznacza, że są przygotowywane w całości, smażone, nadziewane, oblane pomadą (posypane cukrem) i zamrażane. Dopiero w sklepie się je rozmraża i wtedy trafiają na półkę" - napisała w instagramowym poście.

Zdjęcie Katarzyna Bosacka zwróciła uwagę m.in. na skład i proces smażenia pączków z supermarketów / 123RF/PICSEL

Pączki z ciasta głęboko mrożonego. Co mówi o nich Katarzyna Bosacka?

Katarzyna Bosacka wyjaśnia, że pączki z ciasta głęboko mrożonego są odpowiednio oznaczone na opakowaniu bądź na półce w sklepie. Tego typu produkty należy spożyć w trakcie 2-3 dni od dnia rozmrożenia. Nie ma jednak mowy o kolejnym zamrożeniu. "Tylko my tak naprawdę nie wiemy, kiedy pączek był rozmrożony i jak długo nadaje się do spożycia" - podkreśla influencerka.

Skład pączków z supermarketów zdaniem Katarzyny Bosackiej nie należy do najlepszych, a jeśli klient chce się z nim zapoznać, musi go odnaleźć na pudełku zbiorczym. Na instagramowym koncie opublikowała zdjęcie donutów i zaznaczyła, że ich skład jest niezwykle długi. Dodała, że prawdziwe pączki są wykonywane z wody, mleka, mąki, masła, drożdży i żółtek.

Instagram Post Rozwiń

Dziennikarka zwróciła również uwagę na proces smażenia. "Te tradycyjne smaży się na smalcu, a te z dyskontów bardzo często na oleju palmowym. Po to, aby obniżyć koszty produkcji"- czytamy na Instagramie.

Pod postem nie zabrakło opinii internautów. Wielu podkreśliło, że w tłusty czwartek stawia przede wszystkim na domowe pączki. "I tak nas trują na każdym kroku", "No, bogaty skład. Szkoda, że nie mają nic wspólnego z pączkami i ich tradycyjnym smakiem", "Co roku sama robię pączki i jemy je raz w roku... Nigdy nie kupuje" - pisali pod postem.

