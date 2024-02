Spis treści: 01 Lidl wycofuje pączki ze sprzedaży. Jest komunikat

Lidl musiał wycofać ze sprzedaży konkretny rodzaj pączków tuż przed Tłustym Czwartkiem. To odpowiedź na kontrowersje, jakie wywołał wśród klientów skład produktu. Okazało się, że skład jagodowych pączków ma niewiele wspólnego z nazwą "wegańskie", ponieważ znalazła się w nim odzwierzęca laktoza. Dodatkowo, zdaniem klientów lista składników pozostawia wiele do życzenia i jest dość długa jak na tak niewielki produkt.

Dyskont wydał już w tej sprawie oświadczenie.

- Z uwagi na niespełnienie przez współpracującego z nami dostawcę standardów dotyczących żywności wegańskiej, a także wprowadzenie nas w błąd co do składu dostarczonego produktu, podjęliśmy decyzję o natychmiastowym wycofaniu ze sprzedaży pączków o smaku jagodowym - czytamy w komunikacie Lidla.

Dyskont poinformował też, że w ofercie nie posiada obecnie propozycji dla wegan. - Bezpieczeństwo oraz zaufanie naszych klientów stanowią dla nas najwyższą wartość - podał Lidl.

Firma zwraca również uwagę, że ważna jest dla niej odpowiedzialność społeczna, dlatego przywiązuje wagę do jakości i bezpieczeństwa oferowanych produktów. Szybka reakcja dyskontu spotkała się z pozytywnym odbiorem wśród klientów.

"Profesjonalnie, szanuję", "Szkoda, ale to dobrze że tak o to dbacie. Bo czasem to nie kwestia wyboru żywienia, a alergii lub innego uczulenia i na wpadki nie można sobie pozwolić", "Brawo za profesjonalizm" - czytamy w sekcji komentarzy na facebookowym profilu Lidla.

Pączki wycofane ze sprzedaży zostaną przekazane organizacjom pożytku publicznego.

- Pączki o smaku jagodowym trafią m.in. do podopiecznych wybranych instytucji pożytku publicznego oraz będą rozdawane jako darmowy poczęstunek w wybranych lokalizacjach. Zapraszamy wszystkich do wspólnego świętowania Tłustego Czwartku i zapoznania się z naszą ofertą pączków - informuje Aleksandra Robaszkiewicz z Lidl Polska.

Katarzyna Bosacka komentuje "aferę" z pączkami

Sprawę postanowiła też skomentować Katarzyna Bosacka, która jest ekspertką w sprawie zdrowego odżywiania i robienia świadomych zakupów. Od lat demaskuje składy rozmaitych produktów i udowadnia, że ich składy mogą się różnić od deklaracji producenta zawartej na etykiecie. Teraz pod lupę postanowiła wziąć skład wycofanych z Lidla pączków.

- Do sprawy słyszeliście o "aferce" z "wegańskimi" pączkami z Lidla? Jeden z konsumentów uważnie przeczytał skład pączków i okazało się, że zawierają one laktozę z mleka w składzie. Reakcja Lidla była dość szybka i pączki zostały wycofane ze sprzedaży. Pomijając kwestię błędu - kupilibyście pączka z tak długim składem? Tam jest wszystko - napisała w mediach społecznościowych.

Do wpisu dołączyła kilka zdjęć, na których widzimy skład "wegańskich" pączków.

Pod postem posypały się liczne komentarze.

"Niestety widzę że dużo produktów "vege" ma dość długi skład. Te wszystkie wędliny, kiełbasy vege. Czy na pewno są zdrowsze od tych zwykłych?",

"Pączki tylko z dobrej, sprawdzonej cukierni, a nie z marketu!",

"Skład składem, ale ten bardzo długi termin do spożycia. Mnie przeraża co tam takiego musi być, że ważne aż do sierpnia",

"Czy to w ogóle jest pączek?",

"Nie kupuję takich pączków wcale"

- komentowali internauci post Katarzyny Bosackiej.

