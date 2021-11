Kiedy powinniśmy ubrać choinkę? Psycholodzy podzielili się radą

Od wielu miesięcy zmagamy się z trudnym i wymagającym dla wszystkich czasem. A ekscytowanie się przygotowaniami do Bożego Narodzenia daje zastrzyk pozytywnych emocji, co może być nieocenione w tych niepewnych czasach. Co więcej, takie zajęcia jak dekorowanie domu, to radosne doświadczenia, często wykonywane wspólnie z najbliższymi. Pozwalają na chwilę oderwać się od tego, co się dzieje na świecie.

zapewnia Touroni.