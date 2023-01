Święta w styczniu 2023

W styczniu mieliśmy już szansę świętować Nowy Rok. Niestety wypadł on w niedzielę, dlatego nie mogliśmy wykorzystać go jako dnia wolnego od pracy. 6 stycznia - Trzech Króli, to również dzień wolny. W styczniu obchodzimy jeszcze Dzień Babci i Dzień Dziadka, 21 i 22 stycznia.

Święta w lutym 2023

Luty upłynie nam w atmosferze miłości i słodkości. 14 lutego obchodzimy walentynki, czyli dzień zakochanych. Dwa dni później jest tłusty czwartek. Będziemy mieli okazję cieszyć się słodyczami 16 lutego. Natomiast 18 dzień tego miesiąca będzie ostatnią szansą dla osób wierzących na imprezę. Świętujemy wtedy ostatnią sobotę karnawału, a trzy dni po niej ostatki. 22 lutego wypada Środa Popielcowa. Jest to tym samym symboliczny początek Wielkiego Postu.

Święta w marcu 2023

W marcu najbardziej znaczącym świętem jest Międzynarodowy Dzień Kobiet, który obchodzimy 8 dnia tego miesiąca. Dwa dni potem, 10 marca swój dzień obchodzą mężczyźni. Kolejnym dniem, wartym uwagi jest początek astronomicznej wiosny, który wypada 20 marca. Ostatnią ważną datą w tym miesiącu jest 26 dzień marca. Będziemy wtedy zmieniać czas z zimowego na letni. Nie jest to święto, ale dzień, który warto zapamiętać.

Kiedy wypada Wielkanoc 2023

W 2023 Niedzielę Palmową będziemy obchodzić 2 kwietnia. Z kolei Wielki Czwartek, Wielki Piątek i Wielka Sobota wypadają 6, 7 i 8 kwietnia. Wielkanoc wypada 9 kwietnia. Poniedziałek Wielkanocny, znany też jako Śmigus-dyngus lub Lany Poniedziałek świętujemy dzień potem, 10 kwietnia.

Kiedy wypada Boże Narodzenie 2023

Do grudnia zostało jeszcze trochę czasu. Warto jednak wiedzieć, kiedy wypadają kolejne święta Bożego Narodzenia, szczególnie jeśli planujemy wyjazd w dalekie strony lub chcemy wziąć wtedy wolne. Wigilia w 2023 będzie w niedzielę, 24 grudnia. Pierwszy i drugi dzień świąt to kolejno poniedziałek i wtorek. Dni te są wolne od pracy. W sylwestra bawić będziemy się w niedzielę.

Dni wolne od pracy w Polsce 2023 roku

Mimo wielu okazji do świętowania w naszej kulturze, w ciągu roku możemy korzystać ze stosunkowo niewielu dni ustawowo wolnych.

W lutym i marcu nie przypada nam żaden dzień wolny od pracy. Najbliższe święto, kiedy będziemy mogli odpocząć to Wielkanoc, 9 kwietnia. Wolny będzie także Poniedziałek Wielkanocny kolejnego dnia.

Pierwszy maja w 2023 wypada w poniedziałek. Jest to Święto Pracy. Dniem wolnym jest także środa 3 maja, czyli Święto Konstytucji. W maju wolny jest także jego 28 dzień. Wypadają wtedy Zielone Świątki. Będzie to niestety niedziela, dlatego nie wpłynie to w szczególny sposób na nasz tydzień.

Boże Ciało wypada w tym roku w czwartek 8 czerwca. To będzie świetna okazja, aby zorganizować sobie dłuższy weekend. W miesiące wakacyjne jedyny dzień ustawowo wolny to będzie wtorek 15 sierpnia. Wierzący obchodzą wtedy Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny. Jest to także Święto Wojska Polskiego.

Dzień Wszystkich Świętych jak co roku obchodzimy 1 listopada. Tym razem wypada w środę. Natomiast Święto Niepodległości będziemy świętować w sobotę.

Boże Narodzenie, a dokładniej wolne dni, które wypadają z jego okazji, będziemy mogli celebrować w poniedziałek i wtorek 25 i 26 grudnia.

Wliczając w liczbę dni wolnych od pracy weekendy, wychodzi, że w 2023 czeka nas jeszcze 113 dni, w których będziemy mogli sobie pozwolić na odpoczynek i relaks.

