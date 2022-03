Julia Tymoszenko urodziła się w 1960 roku w Dniepropetrowsku. Już w wieku 19 lat wyszła za mąż za poznanego dwa lata wcześniej syna miejscowego działacza partyjnego, Ołeksandra Tymoszenkę. Rok później urodziła córkę Jewheniję. Ukończyła studia ekonomiczne na uniwersytecie w swojej rodzinnej miejscowości, a po kilkunastu latach obroniła doktorat w Kijowie. W międzyczasie pracowała w zawodzie i założyła wraz z mężem własną firmę.

Julia Tymoszenko. Działalność polityczna

Pod koniec lat 90. Tymoszenko rozpoczęła działalność polityczną. Najpierw została posłanką, a wkrótce potem zajęła stanowisko wicepremierki w rządzie Wiktora Juszczenki. W 2000 roku pod zarzutem korupcji aresztowano jej męża, a następnie również ją. Po kilku miesiącach zarzuty wycofano, jednak w międzyczasie polityczka została zdymisjonowana.

W 2004 roku brała aktywny udział w protestach w ramach "pomarańczowej rewolucji", bezpośrednio związanej ze sfałszowanymi wynikami wyborów prezydenckich przez ówczesnego premiera Wiktora Janukowycza. Tymoszenko popierała wtedy Juszczenkę, który ostatecznie został prezydentem Ukrainy. Polityczka z kolei zajęła stanowisko premierki, jednak kilka miesięcy później została zdymisjonowana z powodu konfliktu z otoczeniem prezydenta.

Zdjęcie Znakiem rozpoznawczym Julii Tymoszenko przez wiele lat był charakterystyczny warkocz / NurPhoto / Getty Images

Tymoszenko przez kolejne lata próbowała wrócić do władzy, co udało jej się w 2007 roku, kiedy ponownie została premierką. Ponownie dochodziło do konfliktów z Juszczenką, natomiast próby odwołania rządu kobiety nie udawały się i ostatecznie doszło do porozumienia. Polityczka bez powodzenia startowała w wyborach prezydenckich w 2010 roku, które wygrał Janukowycz, a kilka miesięcy później jej rząd został rozwiązany.

Julia Tymoszenko. Aktywność po 2014 roku

Przeciwko polityczce wszczęto postępowanie karne w związku z zarzutami o defraudację, a następnie uznano ją winną i skazano na siedem lat pozbawienia wolności. Tymoszenko została osadzona w kolonii karnej w Charkowie. Sprawą zainteresował się Parlament Europejski i Europejski Trybunał Praw Człowieka, który orzekł, że aresztowanie kobiety było bezprawne. W 2014 roku wyszła na wolność i w tym samym roku startowała w wyborach prezydenckich, a następnie ponownie w 2019 roku, jednak bez powodzenia.

Zdjęcie Julia Tymoszenko / AA/ABACA/Abaca / East News

Rok 2014 był przełomowy dla Ukrainy, bowiem doszło do ataku na kraj przez Rosję oraz kolejnych społecznych protestów przeciwko Janukowyczowi, które przeszły do historii jako Euromajdan. Prezydentem został Petro Poroszenko, a ukraiński parlament przegłosował zmiany w prawie karnym, dzięki czemu możliwe było uwolnienie Tymoszenko.

Mimo niepowodzeń w wyborach prezydenckich Tymoszenko wciąż sprawuje mandat posłanki i jest wielce prawdopodobne, że będzie chciała powrócić do władzy. Jednak obecne wydarzenia w Ukrainie związane ze zbrojną napaścią Rosji stawiają przyszłość kraju w niepewności. Co więcej, wielkie społeczne uznanie zyskał w trakcie wojny aktualny prezydent Wołodymyr Zełenski.

Sama postać Julii Tymoszenko nie jest jednoznacznie oceniana przez ekspertów. Z jednej strony stała się ikoną pomarańczowej rewolucji i symbolem zmian w Ukrainie. Obecnie kobieta przebywa w Kijowie, gdzie aktywnie włącza się w pomoc poszkodowanym obywatelom kraju. Polityczka deklarowała dalszą walkę i wzywała Europę do pomocy.

Tymoszenko zaangażowała się szczególnie w pomoc pacjentom Szpitala Dziecięcego Ohmatdyt w Kijowie. Polityczka już kilka razy odwiedziła dzieci w tym ośrodku, co dokumentuje na zdjęciach, które wstawia na swojego Facebooka.

