Nie stawiaj już na boba! Ta fryzura odmłodzi i doda blasku kobietom 50+

Curtain bangs, czyli grzywka w stylu "firanki", to fryzura, która rozchodzi się po bokach twarzy, tworząc subtelne, wydłużone pasma . W połączeniu z warstwowym cięciem to prawdziwy hit wśród kobiet, które chcą odmłodzić swój wygląd, zachowując jednocześnie długość włosów . Curtain bangs potrafi także optycznie wysmuklić twarz , a delikatne warstwy dodają fryzurze objętości i lekkości.

To doskonałe rozwiązanie dla pań, które szukają odmładzającej metamorfozy bez radykalnego skracania włosów . Świetnie sprawdza się zarówno na średnich, jak i dłuższych długościach, a jej wielką zaletą jest łatwość stylizacji i naturalny, lekko niedbały wygląd.

Po pięćdziesiątce włosy często tracą objętość i stają się bardziej delikatne. Warstwowe cięcie, zwłaszcza w połączeniu z grzywką w stylu curtain bangs, to idealny sposób na dodanie fryzurze dynamiki i uniesienia. To cięcie świetnie maskuje też drobne zmarszczki na czole oraz wokół oczu, co jest szczególnie pożądane przez panie, które chcą wyglądać młodziej, ale nie mają ochoty na inwestowanie w zabiegi medycyny estetycznej.