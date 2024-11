Kierowcy odmrażający szybę o poranku to częsty widok na parkingach. Wiadomo też, ze użycie skrobaczki jest mozolne, ale dla większości to jedyny sposób, aby szyby były przejrzyste. Pamiętajmy, to obowiązek każdego kierowcy, ponieważ niedopełnienie tego obowiązku skutkuje mandatem. Również nie warto iść na skróty i rozmrażać szyb w trakcie włączonego silnika. W takim razie, jak sprawnie i bez mozolnego skrobania pozbyć się szronu z samochodu?