Świeradów-Zdrój jest jednym z najczęściej odwiedzanych uzdrowisk w Polsce. Rocznie gości setki tysięcy turystów. Dodatkowo miejscowość zlokalizowana jest blisko Czech i Niemiec. To daje możliwość zaplanowania nie tylko krótkiego wypadu, ale także dłuższej wycieczki.

Uzdrowisko słynie ze źródła wód leczniczych. To jednak nie jedyna atrakcja tego miejsca. Nad miastem wznosi się bowiem wysoka na 65 metrów wieża widokowa Sky Walk. To niezwykły spacer w chmurach, którego nie powstydzą się nawet najbardziej zagorzali fani adrenaliny.

Najwyższa wieża widokowa w Polsce: godziny otwarcia

Konstrukcja najwyższej w Polsce wieży widokowej uzupełniona jest o edukacyjne i kulturowe elementy, które napotkać można w trakcie spaceru po łagodnie wijącej się kładce o długości 850 metrów. Wokół roztacza się fantastyczna panorama Gór Izerskich. Na zasłużony odpoczynek można pozwolić sobie na samej górze.

Coś dla siebie znajdą również fani mocnych wrażeń. Ostatni fragment ścieżki wyposażony jest w szklaną podłogę. Taki spacer na długo pozostanie w pamięci! Wycieczkę zakończyć można jazdą 105-metrową zjeżdżalnią. Sprawi ona, iż powrót z chmur na ziemię zajmie tylko kilka sekund.

Wieża widokowa Sky Walk w Świeradowie-Zdroju od 1 do 16 stycznia otwarta jest w godzinach od 9 do 17. Ostatnie wejście na górę jest możliwe o 16.

W okresie od 17 stycznia do 27 lutego wieżę odwiedzać można w godzinach od 9 do 19. Ostatnie wejście zaplanowano na godzinę 18.

Najwyższa wieża widokowa w Polsce: bilety

Osoby dorosłe za wejście na najwyższą wieżę widokową w Polsce zapłacą 49 złotych. Bilet ulgowy dla dzieci od 3 do 11 lat kosztuje 39 złotych. Jeden zjazd zjeżdżalnią to cena 10 złotych. Co ważne, w przypadku zakupu biletu dla dziecka należy okazać dokument, potwierdzający jego wiek. Wstęp dla dzieci do 3 lat jest bezpłatny (po okazaniu dokumentu potwierdzającego).

Bilet ulgowy przysługuje także osobom z niepełnosprawnościami, na podstawie ważnej legitymacji.

Najwyższa wieża widokowa w Polsce. Jak dojechać?

Świeradów-Zdrój położony jest w Sudetach Zachodnich, niedaleko Jeleniej Góry. Droga samochodem z Krakowa zajmie około pięciu godzin. Z Warszawy dotrzemy tam po około pięciu i pół godziny, zaś z Wrocławia po dwóch i pół godzinie. 168 kilometrów od Świeradowa-Zdroju oddalona jest Praga.

Kierowcy proszeni są jednak o parkowanie swoich samochodów w centrum miasta lub na jego obrzeżach. Wjazd samochodem bezpośrednio pod wieżę jest niemożliwy. Do Sky Walk można jednak dotrzeć szlakami pieszymi. To świetna opcja na słoneczne dni. Drogi dojazdowe do wieży są zamknięte dla odwiedzających.

Najwyższa wieża widokowa w Polsce. Pogoda na długi weekend

Zbliżający się długi weekend to świetna perspektywa do zaplanowania wyjazdu do Świeradowa-Zdroju. W piątek i sobotę nie będzie padać. Temperatura powietrza wyniesie tam około 2 stopni poniżej zera. W niedzielę prognozuje się przelotne opady śniegu. Termometry wskażą 0 stopni Celsjusza.



