Prezydent Rosji, Władimir Putin choć chętnie pokazuje się publicznie, pilnie strzeże swojej prywatności. Tajemnica zaś, jak to zwykle bywa, staje się pożywką do plotek. Jedną z najpopularniejszych i budzących największe zainteresowanie jest ta o Wierze Putinie - tajemniczej, mieszkającej w Gruzji kobiecie, która rzekomo ma być matką rosyjskiego przywódcy.

Romans z mechanikiem i zły ojczym

Według owej alternatywnej wersji Wiera Putina urodziła się w 1926 roku w Tierieczino w Kraju Permskim (Rosja), niedaleko Uralu. Jako młoda dziewczyna związała się z rosyjskim mechanikiem, a z tego związku narodził się chłopiec - Władimir zwany zdrobniale Wową. Para jednak rozstała się, gdy Wiera była jeszcze w ciąży.

Po jakimś czasie kobieta wyszła za mąż za gruzińskiego mechanika. Gdy urodziła im się córka, Gruzin zaczął źle traktować pasierba. Nadużywał alkoholu, a pijany stosował przemoc wobec chłopca, często również wypędzał go z domu.

"O tu, pod tym domem, gdzie mieszkał, często kucał, opierał się o ścianę i milczał. Taki biedny chłopczyk (...). Wiera go broniła, ale Gieorgij go bił, bił pasem. No i za kołnierz nie wylewał (...). Raz Wowa był zamknięty w domu, strasznie zmarzł i zaczął krzyczeć, a ściany tu cienkie: »Ciociu Lilo, pomóż! Strasznie mi zimno!. Smutne to było" - cytuje dawnych sąsiadów Wiery dziennikarka, Krystyna Kurczab-Redlich, autorka książki "Wowa, Wołodia, Władimir" (cyt. za Dziennik.pl).

Finalnie Wowa miał zostać oddany pod opiekę dziadkom, a później trafić do adopcyjnych rodziców, którzy zabrali go do Leningradu.

Ponownie Wiera miała zobaczyć syna po kilkudziesięciu latach, na ekranie telewizora, gdy Władimir ubiegał się o urząd prezydenta.

"Kiedyś byłam dumna z syna"

Postać Wiery Putiny budzi duże zainteresowanie mediów. W 2003 powstał holenderski dokument "Matka Putina", kilka lat później zaś amerykańscy dziennikarze odwiedzili ją w jej domu w Gruzji.

"Kiedyś byłam dumna, że mam syna, który został prezydentem Rosji. Od wojny wstyd mi" - miała wtedy powiedzieć, nawiązując do toczącego się w Gruzji konfliktu. (Cyt. za "Na temat").