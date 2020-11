Kobiety Donalda Trumpa

Osiągnął sukces w biznesie, polityce i życiu prywatnym. Jego fortuna jest wyceniana na 2.5 mld dolarów, był prezydentem USA i od zawsze otaczały go piękne kobiety. Z trzema stanął na ślubnym kobiercu.

Zdjęcie W 2016 roku Melania wzięła udział w kampanii prezydenckiej męża, startującego z ramienia Partii Republikańskiej /123RF/PICSEL

Pierwsza żona - Ivana



Ivana Zelnickova urodziła się na terenie dawnej Czechosłowacji w roku 1949. Od dzieciństwa lubiła sport, a szczególnie jazdę na nartach. W młodości zdobyła tytuł magistra wychowania fizycznego oraz pracowała jako modelka.



Reklama

Ivana spotkała Donalda w Nowym Jorku w 1976 roku, a rok później para wzięła ślub. Ivana była bardzo oddana mężowi i twierdziła, że jest geniuszem w biznesie i wiele się od niego uczy. Małżonkowie razem pracowali nad kilkoma dużymi projektami takimi, jak "Trum Tower" na Manhattanie, renowacją "Grand Hyatt Hotel" w Nowym Jorku czy budową "Trump Taj Mahal Casino Resor" i "Trump’s Castle" w Atlantic City w New Jersey. Niewiele osób wie, że Donald był jej drugim mężem.



Pierwszego poślubiła, by dostać austriacki paszport, dzięki któremu mogła wyjechać z kraju. Trampowie mieli troje dzieci: Donalda Juniora (ur. w 1977 ), Ivankę (ur. w 1981) i Erica (ur. w 1984). W 1992 roku rozwiedli się.



Ivana ostatecznie zarobiła na rozwodzie 25 milionów dolarów, a Donald zobowiązał się do płacenia alimentów w wysokości 650 tys. dolarów rocznie na utrzymanie dzieci. Ivana w programie "The Oprah Winfrey Show" w 1992 po rozwodzie powiedziała: "Już nie pozwolę, żeby mnie zdominowali mężczyźni". Trzy lata później poślubiła włoskiego przedsiębiorcę Riccardo Mazzucchelli, ale ich małżeństwo przetrwało tylko dwa lat i skończyło się rozwodem. Od 1997 spotykała się z włoskim arystokratą, księciem Roffredo Gaetani, aż do jego śmierci w 2005 roku. W 2008, w wieku 59 lat, wyszła za 36-letniego włoskiego aktora i modela Rossano Rubicondi. Ich wesele za trzy mln dolarów, na które zaprosili 400 gości, odbyło się w posiadłości byłego męża Donalda Trumpa "Mar-a-Lago".



Niestety, po roku małżonkowie rozeszli się. Obecnie Ivana ma dziesięcioro wnuków i żyje pomiędzy Nowym Jorkiem, Miami i Saint-Tropez.

Instagram Post

Druga żona - Marla



Marla Maples urodziła się w 1963 roku w Cohutta w stanie Georgia. Jej matka była modelką, a ojciec agentem nieruchomości. Po ukończeniu szkoły średniej, kilkukrotnie była nagradzana w konkursach piękności. W życiu Donalda Trumpa pojawiła się, gdy jego małżeństwo z pierwszą żoną zbliżało się ku końcowi. Na ślubnym kobiercu stanęli dla świętego spokoju rodziców Trumpa. Starsi państwo nie mogli pogodzić się z przyjściem na świat nieślubnej wnuczki Tiffany.



Instagram Post

Na ich weselu bawiło się 1000 osób. Marla była przeciwieństwem poprzedniej żony niemal pod każdym względem. Podczas, gdy Ivana uwielbiała przepych i bogactwo, Maples była skromna i wierząca, ale marzyła o sławie. Wystąpiła w kilku filmach, nagrała płytę, prowadziła i produkowała programy telewizyjne. Nazywała siebie rzeczniczką duchowości i dobrego samopoczucia. Jej małżeństwo przetrwało tylko 6 lat. Żona Donalda Trumpa Numer Dwa podpisała rygorystyczną intercyzę, a po rozwodzie, w porównaniu do Ivany została niemal z niczym, bo z rodzinnej fortuny dostała zaledwie 2 miliony dolarów.



Wideo youtube

Trzecia żona - Melania



Melania Knavs urodziła się w 1970 roku, w Słowenii. Od 16 roku życia pracowała jako modelka w kraju, a gdy skończyła 18 lat, również w Mediolanie, Paryżu i Nowym Jorku. Zmieniła wtedy swoje nazwisko na niemiecko wyglądającą formę Knauss. Jej zdjęcia trafiły na okładki najważniejszych pism modowych takich, jak "Vogue", "Harper’s Bazaar", "Ocean Drive" czy "Avenue".

W 1996 Melania przyjechała do Nowego Jorku z wizą turystyczną niepozwalającą na legalną pracę. Po kilku miesiącach otrzymała wizę pracowniczą, a w roku 2006 amerykańskie obywatelstwo. "Zostanie obywatelką US jest największym przywilejem na planecie Ziemia"- mówiła wzruszona.



W 1998 podczas imprezy modowej Fashion Week, odbywającej się w Nowym Jorku, poznała Donalda Trumpa, który był wówczas w separacji ze swoją drugą żoną. W roku 2005 wzięła z nim ślub.



Ceremonia odbyła się w kościele episkopalnym w Palm Beach na Florydzie, a wesele na 300 osób, w należącej do Trumpa rezydencji Mar-a-Lago. Rok późnej urodził się ich syn, Barron.