Zdjęcia wszystkiego nie oddają. Post został umieszczony niezwłocznie po przyjęciu, by były jak największe szanse na znalezienie osoby odpowiedzialnej – która, mamy nadzieję, poniesie konsekwencje swojego czynu.W dniu wczorajszym na miejsce udali się inspektorzy KTOZ , którzy już zajmują się sprawą. Policja z Zabierzowa prowadzi czynności wyjaśniające mające na celu stwierdzenie czy doszło do znęcania się nad zwierzęciem. Sunię nazwaliśmy Nadia i co najważniejsze na tą chwilę to to, że jej stan jest stabilny, zaczęła utrzymywać pozycję mostkową