Decyzja o wprowadzeniu obowiązku znakowania psów i kotów trafiających do schronisk zapadła w styczniu ubiegłego roku. Rozporządzenie zawierało jednak długie, dwunastomiesięczne vacatio legis. Oznacza to, iż wejdzie ono w życie 27 stycznia 2023 roku. Zostało już opublikowane w Dzienniku Ustaw.

Nowe obowiązki dla osób prowadzących schroniska dla zwierząt

Księża o wizytach duszpasterskich. Podali listę siedmiu trudności, z którymi się mierzą Zgodnie z rozporządzeniem osoby, które prowadzą schroniska dla zwierząt, muszą liczyć się ze zwiększeniem obowiązków. W dokumencie szczegółowo opisano bowiem wszelkie wymogi techniczne i lokalowe, które bezwzględnie będą musiały spełnić schroniska. Wśród nich znajduje się między innymi wybieg dla psów o powierzchni nie mniejszej niż 100 m2 "z dostępem do trawnika oraz materiałów i przedmiotów absorbujących uwagę psów, pozwalający na socjalizację psów i realizację zachowań właściwych dla tego gatunku".

Co więcej, każdy pies będzie musiał wyjść na wybieg lub spacer przynajmniej dwa razy w tygodniu. Jak wskazano, podobne wymogi mogą ominąć psy "lękliwe i agresywne, suki ze szczeniętami, szczenięta, psy podlegające kwarantannie oraz psy, w odniesieniu do których ograniczenie wyjścia na wybieg lub spacer wynika z zalecenia lekarza weterynarii".

Schronisko będzie musiało także wyodrębnić pomieszczenie przeznaczone do izolacji chorych zwierząt oraz kwarantanny tych przyjętych do placówki, a także wykonywania zabiegów leczniczych, które wyposażone będzie co najmniej w stół zabiegowy.

Psy i koty w schroniskach z obowiązkiem znakowania

Dodatkowo, zgodnie z nowym rozporządzeniem, "w schronisku zapewnia się, że psy i koty przyjęte do schroniska niemające oznakowania zostaną oznakowane transponderem, zgodnym z normą ISO 11784 'Radiowa identyfikacja zwierząt - Struktura kodowa' i wykorzystującym technologię HDX lub FDX-B oraz umożliwiającym odczytanie danych przez czytnik zgodny z normą ISO 11785 'Charakterystyka protokołu transmisji'".

Oznacza to, iż psy i koty, które trafią do schroniska będą znakowane, a kolejno informacje o nich, wraz z nazwą, siedzibą oraz adresem placówki, zostaną umieszczone w istniejących bazach danych zwierząt towarzyszących. Oznakowanie, zgodnie z przepisami, ma odbyć się nie później niż w terminie siedmiu dni od dnia zakończenia kwarantanny, chyba, że zalecenia lekarza weterynarii będą inne.

Schroniska będą mieć również obowiązek prowadzenia elektrycznego wykazu zwierząt, które przebywają w placówce. Znajdą się w nich informacje dotyczące gatunku, wieku, wagi oraz płci zwierzęcia, wraz z adnotacją o ewentualnym zabiegu kastracji, a także numer ewidencyjny i numer wszczepionego transpondera.

