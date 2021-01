Królestwa kotów

Koty zachwycają miękkością i gibkością. Są niezależne i swoje potrzeby stawiają zawsze na pierwszym miejscu. Najbardziej cenią sobie dobre jedzenie i długie spanie, bez względu na to czy są rozpuszczonymi mieszczuchami, czy dzikusami żyjącymi na wolności.

Zdjęcie Koty potrafią skraść serce człowiekowi i owinąć go wokół własnej łapki /123RF/PICSEL

Cypr



Historia Dawn pokazuje, że czasem trzeba coś zgubić, żeby znaleźć dużo więcej. Ta kocia mama mieszka na Cyprze i ma... 800 kotów i 6 szczeniaków. Zna ich imiona i historie. Jej przygoda na wyspie zaczęła się od tego, że zgubiła tu własnego kota.



Przemierzała okolicę w poszukiwaniu pupila i choć go nie odnalazła, po drodze napotkała dziesiątki chorych i głodnych dzikich kotów. Bardzo poruszyła ją ta sytuacja i powzięła decyzję, że zamiast domku na plaży, za pieniądze zbierane na emeryturę, zbuduje dla nich schronisko.



Przeprowadziła się z Wielkiej Brytanii na Cypr i znalazła wolontariuszy, którzy wspierają ją w tej misji. Dawn mówi, że opieka nad sierściuchami jest kosztowana, ale kocha to, co robi i od 6 lat przygarnia dzikie koty, leczy je i szuka im domu.



Stambuł



Stambuł to miasto zamieszkałe przez ponad 15 mln tys. ludzi i... 130 tys. kotów. W Islamie koty uważane są za zwierzęta rytualnie czyste, bo cieszyły się względami proroka Mahometa. Jak głosi znana legenda, pewien kot uratował mu życie, broniąc go przez jadowitym wężem.

Koty ochroniły biblioteki miejskie przed myszami i walczyły z plagą szczurów. Kiedy jest zimno, wolno im nawet spać w świątyni. Aby zrozumieć, jak mocną pozycję mają koty w Turcji, trzeba zapoznać się z popularnym powiedzeniem, że osoba, która zabije kota, musi wybudować meczet, by Bóg jej wybaczył.

W tym kraju panuje zasada, że kot, który nie należy do nikogo, należy do wszystkich. Dlatego ludzie budują domy dla dzikich kotków i co krok na ulicy czeka na nie miska z wodą i suchą karmą.