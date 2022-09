Spis treści: 01 Abonament RTV na 2023 r. - nowy cennik i podwyżki

02 Kto musi płacić abonament RTV? To skomplikowane

03 Czy osoby, które nie posiadają dekodera ani anteny, muszą płacić abonament RTV?

Abonament RTV na 2023 r. - nowy cennik i podwyżki

W Polsce każdy posiadacz odbiornika radiofonicznego lub telewizyjnego zobowiązany jest do rejestracji urządzenia w ciągu 14 dni od zakupu oraz do wnoszenia regularnych opłat za abonament RTV. Obowiązki te wynikają z ustawy z dnia 21 kwietnia 2005 r. o opłatach abonamentowych oraz z rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie warunków i trybu rejestracji odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych.

Ile wynosi wspominany abonament RTV? Użytkownicy radia są zobowiązani płacić 7,50 zł miesięcznie, a osoby, które korzystają z telewizji lub radia i telewizji, zobowiązani są regularnie uiszczać opłatę w wysokości 24,50 zł. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji zapowiedziała już jednak podwyżki. Od przyszłego roku wspomniane kwoty wzrosną.

Reklama

Czytaj więcej: Zmiany w abonamencie RTV w 2023 roku. Chcesz "obejść" podwyżki? Oto sposób

Kto musi płacić abonament RTV? To skomplikowane

Zdjęcie Przepisy ustalające abonament zostały skonstruowane w 2005 roku. Wówczas w Polsce nie śniło się jeszcze o Smart TV / pexels.com

Przepisy ustalające abonament RTV zostały skonstruowane w 2005 roku. Wówczas w Polsce nie śniło się jeszcze o Smart TV, a internat dopiero zaczynał stawać się konkurencyjnym źródłem rozrywki. Ustawa o opłatach abonamentowych szybko się zestarzała. Brakuje w niej zapisów konkretyzujących pewne kwestie związane z użytkowaniem odbiorników telewizyjnych.

Dziś znaczna część użytkowników - zwłaszcza młodzież i młodzi dorośli - używają odbiornika telewizyjnego do korzystania z usług serwisów VOD takich jak: Netflix, Canal+ online, HBO Max, Amazon Prime Video, Disney+. To budzi wiele pytań.

Czy osoby, które nie posiadają dekodera ani anteny, muszą płacić abonament RTV?

Czy osoby, które mają odbiornik telewizyjny, jednak nie posiadają dekodera ani anteny muszą płacić abonament RTV? Tej kwestii postanowił przyglądnąć się serwis Wirtualnemedia.pl. O zdanie zapytano prawniczkę Aleksandra Kolbusz. Co odpowiedziała ekspertka?

Zobacz: Trwają kontrole opłat RTV. Jesteś w tej grupie? Spodziewaj się wizyty

"To, czy obowiązek uiszczania opłaty abonamentowej (tzw. obowiązek abonamentowy) powstaje, czy też nie, nie budzi wątpliwości w przypadku tradycyjnych telewizorów i radia. Natomiast inne urządzenia, których dostarcza nam nowoczesna technologia, umożliwiają odbiór w nieco odmienny sposób. Co więcej, niejednokrotnie w ich przypadku odbiór wcale nie dotyczy programu telewizyjnego ani radiowego. Z tego względu nie jest oczywiste, czy obowiązek abonamentowy powinien mieć do nich zastosowanie i czy w konsekwencji posiadacz takiego urządzenia ma płacić abonament" - przyznała Kolbusz.

Internet zawsze mamy pod ręką - możemy oglądać programy telewizyjne i słuchać radia bez korzystania z tradycyjnego odbiornika. Umożliwiają nam to smartfony, tablety, smartwatche i inne podobne, nowoczesne urządzenia. Czy jeśli korzystamy z oferty telewizji na urządzeniach innych niż telewizory powinniśmy płacić abonament? Na to pytanie Aleksandra Kolbusz odpowiada przecząco, powołując się na wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z 5 września 2019 roku (sygn. akt: VI SA/Wa 2415/18).

Sąd orzekł, że: osoby oglądające telewizję bądź słuchające radia za pomocą komputera, telefonu komórkowego bądź też tabletu oraz innych urządzeń nie wymienionych w ustawie o opłatach, nie są zobowiązane do płacenia abonamentu radiowo-telewizyjnego zdradza Kolbusz w rozmowie z Wirtualnemedia.pl.

Prawniczka zaznacza także, że w ustawie o opłatach abonamentowych można znaleźć o wiele więcej nieścisłości. Wszystkie wynikają z braku odpowiedniej aktualizacji przepisów. To jeden z przykładów, gdy polskie prawo nie nadąża za zmianami technologicznymi.

Abonament RTV w 2022 roku. Ile wyniesie opłata i kto jest z niej zwolniony?

***