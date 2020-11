Kultowy bohater „Włatców móch”, Czesio i jego twórca, Bartek Kędzierski

Na wyjątkowe spotkanie z Czesiem – ulubieńcem fanów kultowego serialu Czwórki „Włatcy móch” – i jego twórcą, Bartkiem Kędzierskim, już w najbliższą niedzielę o godz. 21.55 zaprasza gospodarz programu „Wspaniali ludzie” – Mariusz Węgłowski.

Kim jest dla niego Czesio, kiedy się narodził i skąd się wziął?

Czesio, sympatyczny zombie i uczeń szkoły podstawowej, z właściwą sobie szczerością odpowie na każde pytanie Mariusza. Co tak naprawdę Czesio myśli o Bartku Kędzierskim? Kto czasem marudzi w tym tandemie i dlaczego? Czy Bartek go do czegoś zmusza? Czego chciałby od życia i od swojego "najlepszego starszego kumpla"? Jak mu się wiedzie w szkole? Dlaczego nie nosi maseczki i jaki zachowuje "dystans społeczeński"? Czy miewa czasem poczucie, że ktoś steruje jego życiem? Z czego się cieszy, a czego się boi?



Tego wszystkiego dowiemy się już w niedzielę, kiedy będziemy mogli przekonać się także, o co sam Czesio zapyta Mariusza, czy będzie się zachowywał w programie i co chciałby powiedzieć widzom.



O swoim bohaterze i serialu "Włatcy móch" opowie w programie Bartek Kędzierski - reżyser, scenarzysta, montażysta, aktor, dźwiękowiec kierownik produkcji, dialogista, przedsiębiorca, twórca kilku seriali animowanych, a prywatnie mąż, ojciec dwóch synów.



Kim jest dla niego Czesio, kiedy się narodził i skąd się wziął? Ile jest Bartka w Czesiu, a ile Czesia w Bartku? Jak doświadczenia z dzieciństwa reżysera wpłynęły na kształt postaci "Włatców móch"? Czym kierował się tworząc opowieść o paczce niesfornych chłopaków, dla kogo jest ten serial i jak odbierają go jego synowie? Dlaczego nie warto udawać przed dziećmi? Odpowiedzi na te pytania poznamy w programie Mariusza Węgłowskiego w Czwórce.



Wizażystka i lingeristka Joanna Walaś, opowie o swojej pracy

W tym odcinku "Wspaniałych ludzi" wystąpi także wizażystka i lingeristka Joanna Walaś, której pasją jest odkrywanie i podkreślanie naturalnego piękna kobiet.



Joanna stara się przełamywać stereotypy dotyczące urody, promować różnorodność i walczyć z hejtem. Stworzyła akcję "Moje Piękno - Moja Sprawa", by pomagać kobietom - m.in. po wypadkach czy chorobach - przejść metamorfozy, dzięki którym odzyskają poczucie własnej atrakcyjności i pewność siebie.



10. odcinek "Wspaniałych ludzi" już w niedzielę, 8 listopada, o godz. 21.55 w Czwórce.