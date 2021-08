Lekarz pokazał niesamowite nagranie z zabiegu z zakresu chirurgii płodu

Specjalista położnictwa i ginekologii dr n.med. Michał Lipa pokazał nagranie, na którym widać zabieg laserowej ablacji anastomoz naczyniowych przeprowadzonego w 16-tym tygodniu ciąży bliźniaczej jednokosmówkowej powikłanej zespołem TTTS, czyli zespołem przetoczenia między bliźniętami.

Instagram Post

Zdaniem lekarza istotą zabiegu jest zlokalizowanie i zamknięcie naczyń we wspólnym łożysku za pomocą włókna laserowego. W ten sposób dochodzi do zahamowania postępującej wymiany krwi pomiędzy płodami.



Specjalista położnictwa i ginekologii już na wstępie podkreślił, że zabiegi z zakresu chirurgii płodu zaczynają się niepozornie, jednak lekarze nie są w stanie wszystkiego przewidzieć. Nie znają wcześniej odpowiedzi na pytanie, czy warunki do przeprowadzenia zabiegu będą dobre lub co dokładnie zobaczą przez kamerę.

Z reguły powikłania w ciąży kwalifikowane do zabiegów wewnątrzmacicznych są na tyle poważne, że korzyści z ich przeprowadzenia wielokrotnie przewyższają potencjalne ryzyko. Kluczem do procesu diagnostyczno-terapeutycznego jest odpowiednia opieka perinatalna i badania prenatalne w pełnym zakresie. dr n.med. Michał Lipa

Reklama

Pod filmem opublikowano sporo miłych komentarzy, obserwujący nie kryli podziwu. Ponadto pojawiło się kilka wpisów kobiet, które również przeszły taki zabieg.



Ten zabieg uratował życie naszych dwóch synków - choć rokowania były bardzo kiepskie. Są zdrowi i niedawno skończyli 10 miesięcy.

Ponadto lekarz zapewnił, że film, który pokazał to jednie fragment tego, co trzeba zrobić, by wszystko zakończyło się pomyślnie.



Oczywiście prezentowany zabieg to jedynie początek trudnej drogi do szczęśliwego finału, ale po to podejmujemy ten trud, aby dać szanse tym pacjentom, którzy bez badań prenatalnych takiej szansy by nie otrzymali. dr n.med. Michał Lipa

Czytaj więcej:



Laura Samojłowicz: Nie znoszę samotności



Gołda Tencer: Zapamiętajmy codzienność



Bracia Benjamina Buttona, czyli historia mężczyzn, który stali się dziećmi



Zobacz także:



Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. „Ewa gotuje”: Cytryny kiszone po marokańsku Polsat