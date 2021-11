Liczyła na totalną metamorfozę. Tak potraktowała ją fryzjerka

Czasami przychodzi taki moment, kiedy czujemy potrzebę zmiany naszego wizerunku. Wtedy rozwiązaniem jest wizyta w salonie fryzjerskim.

Niewiele kobiet decyduje się jednak na nową fryzurę, nie wiedząc, co dokładnie fryzjer zamierza zrobić.

Klientka, która przyszła do salonu Cassie Jo Anderson podczas wizyty poprosiła, by celowo nie mówiła jej o tym, co robi z jej włosami. Kobieta liczyła na totalną zmianę, dlatego też dała stylistce wolną rękę, by robiła wszystko, co tylko chce. Nie dała jej żadnych wskazówek.



Fryzjerka stwierdziła, że włosy były zniszczone, z tendencją do puszenia się i zdecydowanie potrzebowały odświeżenia.



Pierwszym krokiem było obcięcie kilku centymetrów włosów, które sięgały aż za ramiona. Kobieta wyszła więc z salonu z long bobem i odświeżonym kolorem. "Wydaje mi się, że zrozumiałam polecenie" - tak właśnie fryzjerka podsumowała swoją pracę.



Internauci byli zgodni, że to zmiana na plus i fryzjerka sprostała zadaniu. Oprócz tego byli w szoku, że klientka obdarzyła ją aż takim zaufaniem.

Cassie Jo Anderson wyznała, że kobieta na nagraniu regularnie odwiedza jej salon i nie był to pierwszy raz, kiedy poprosiła o taką metamorfozę.

