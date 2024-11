W praktyce opłata doliczana jest do kosztów pobytu w hotelach, pensjonatach czy sanatoriach . Uzyskane w ten sposób środki trafiają do budżetów gmin i są przeznaczane na rozwój lokalnej infrastruktury, ochronę środowiska oraz utrzymanie atrakcyjności uzdrowisk. Jednak brak odpowiednich narzędzi do kontroli sprawia, że nie wszyscy przedsiębiorcy stosują się do obowiązku jej pobierania, co prowadzi do strat finansowych dla samorządów.

Od 2025 roku gminy uzdrowiskowe będą mogły wprowadzać ewidencję osób zobowiązanych do uiszczania opłaty uzdrowiskowej. Narzędzie to ma umożliwić skuteczniejszą kontrolę nad poborem tej opłaty, podobnie jak ma to miejsce w przypadku opłaty miejscowej.



Jak wskazują samorządowcy, dotychczasowe regulacje w tym zakresie były niewystarczające. Dane pokazują, że aż 15-20% potencjalnych wpływów z opłat uzdrowiskowych nie trafia do budżetów gmin, co generuje znaczne straty.



Przyczyną tego problemu jest fakt, że niektóre podmioty turystyczne lub lecznicze nie pobierają wymaganej opłaty od swoich klientów. Taka praktyka pozwala im obniżyć ceny usług, co w przypadku większych grup turystów stanowi znaczącą oszczędność. Nowe przepisy mają ukrócić te działania, umożliwiając samorządom dostęp do danych rezerwacyjnych czy korzystanie z elektronicznych systemów ewidencyjnych.



