Czym jest chiromancja? Linie, które mówią wiele

Sztuka wróżenia z ręki, chiromancja, była już znana od starożytnych czasów. To interpretacja i analiza przebiegu linii papilarnych na wewnętrznej części dłoni, jej ułożenia, kształtu palców.

Sztuka ta narodziła się w Egipcie, Syrii lub Chinach i była traktowana niezwykle poważnie, jako nauka. Z czasem jednak zaczęła być kojarzona z wędrownymi wróżkami i zabawą.

W ramach rozrywki ludzie często chcieli wiedzieć, co ich czeka w życiu. Jednak czytanie z dłoni jest niezwykle złożone i wymaga sporej wiedzy. Każda linia i jej przebieg oznaczają co innego.

I tak chociażby wyróżniamy linię życia, linię głowy, linię serca, linię losu, linię słońca i linię Merkurego.

Znajdziemy także linię Anioła Stróża, która wywołuje niemałe kontrowersje. Gdzie się znajduje i co oznacza?

Zdjęcie Linia Anioła Stróża pokazuje się na dłoniach ludzi wybranych / 123RF/PICSEL

Linia Anioła Stróża. Sprawdź, czy ją masz

Wyjątkowa linia, linia Anioła Stróża biegnie na lewej lub prawej ręce równolegle do linii życia, a ta z kolei biegnie od skraju dłoni pomiędzy kciukiem a palcem wskazującym i dalej przebiega łukiem, okrążając część kciuka.

Linia Anioła Stróża znajduje się bliżej kciuka i czasem trudno ją w ogóle dostrzec, a... nie każdy ją posiada. Linię Anioła Stróża mają na swojej dłoni tylko wybrańcy.

Ci, którzy ufają chiromancji, wierzą w to, że osoby mające linię Anioła Stróża są wyjątkowe i w swoim życiu mają często do czynienia z cudami. Można spotkać się z opiniami, że osoby posiadające ją na swej dłoni często wychodzą całe z niewyobrażalnych opresji i katastrof, bo opiekę nad nimi roztacza sam Anioł Stróż.

Osoby te mają także silny charakter i wyróżniają się na tle tłumu. Wytrwale dążą do wyznaczonego celu i rzadko się załamują. Znaczenie ma też to, na której ręce pojawia się znak od Anioła Stróża.

Jeżeli znajdzie się on na lewej dłoni w momencie urodzin, to znak, że opieka niebiańskiej istoty jest dziedziczona po przodkach, a jeżeli pojawi się na prawej dłoni w pewnym momencie naszego życia, to jest to uznawane za nagrodę za ważne i bohaterskie zachowanie.

Zdjęcie Anioł Stróż zostawia linię na dłoniach specjalnych osób według wiary w chiromancję / 123RF/PICSEL