Linia sukcesji brytyjskiego tronu: Podstawowe zasady

Bycie monarchą wydaje się spełnieniem najskrytszych snów. Tymczasem, jak przyznał książę Harry w rozmowie z Newsweekiem "Nikt z królewskiej rodziny nie chce być królem lub królową". Następców w kolejce do brytyjskiego tronu Windsorów jest niemal 6 tysięcy. Jak prezentuje się linia sukcesji i od czego zależy?

Jak powszechnie wiadomo, tron brytyjski jest dziedziczny. Oznacza to, że w momencie śmierci, lub abdykacji panującego monarchy, władzę przejmuje jego następca (najczęściej najstarszy potomek). Szczegóły sukcesji są jednak bardziej skomplikowane, niż mogłoby się wydawać. Zostały ustalone w trzech dokumentach: Bill of Rights (1689 r.), Act of Settlement (1701 r.) oraz nowelizacji Succession to the Crown Act, pochodzącej z 2013 roku.

Szczególnie interesującym dokumentem jest wspomniana nowelizacja Succession to the Crown Act. Powołanie jej zmieniło wiele w linii sukcesji brytyjskiego tronu. Przed 2013 rokiem zgodnie z zasadą primogenitury, tron należał się najstarszemu dziecku obecnego monarchy, preferencję jednakże mieli męscy potomkowie. Co za tym idzie, kobiety - nawet pierworodne - były w linii sukcesji niżej niż ich młodsi bracia. Z tronem mogli pożegnać się także członkowie rodziny o wyznaniu nieanglikańskim, a poślubienie katolika było jednoznaczne z rezygnacją z korony.

Nowelizacja Succession to the Crown Act zniosła zasady, uznając je za staroświeckie. Dzięki temu córka Wilhelma i Kate jest w kolejce do tronu przed swoim młodszym bratem Ludwikiem.

Pierwszy w kolejce do tronu: Karol, książę Walii

Zdjęcie Książę Karol jest następcą tronu. Jego rozwód i śmierć księżnej Diany sprawiają, że wiele osób ma wątpliwości, czy nadaje się na władcę / John Shelley Collection/Avalon / Getty Images

Pierwszy w kolejce do brytyjskiego tronu jest książę Karol. Najstarszy syn królowej Elżbiety i księcia Filipa ma już 73 lata. To czyni go najdłużej czekającym następcą tronu w historii królestwa brytyjskiego. (Elżbieta została królową, gdy miała 26 lat).

Media spekulują, że Karol zrezygnuje z korony i gdy nadejdzie jego kolej, zdecyduje się abdykować. Przyczyną, ma być kontrowersyjna przeszłość pierworodnego syna Elżbiety. Obecnie Karol zajmuje się ekologicznym rolnictwem. Przyszłość wiąże ponoć z rozwijaniem pasji.

Drugi w kolejce do tronu: Wilhelm, książę Cambridge

Zdjęcie Księżna Kate i książę William wydają się idealnym małżeństwem / Max Mumby/Indigo / Getty Images

Drugi w kolejce do tronu jest książę Cambridge Wilhelm, nazywany potocznie Williamem. Gdyby książę Karol rzeczywiście zdecydował się abdykować, to właśnie on zostałby królem. William działa charytatywnie i chętnie angażuje się w działalność społeczną. Obecnie ma 39 lat. Miłośnicy monarchii brytyjskiej upatrują w nim idealnego kandydata na władcę. Żoną Wilhelma jest Kate Middleton.

Trzecie, czwarte i piąte miejsce w linii sukcesji brytyjskiego tronu zajmują dzieci księcia Williama i Kate Middleton, a więc kolejno: Jerzy z Cambridge, Karolina z Cambridge, Ludwik z Cambridge.

Szósty w kolejce do tronu: Henryk, książę Sussexu

Zdjęcie Książe Harry nadal może zostać królem / Dia Dipasupil / Getty Images

Jakiś czas temu Książę Harry i księżna Meghan zrezygnowali z pełnienia książęcych funkcji. Nie oznacza to jednak, że młodszy syn księcia Karola nie może zostać królem. Henryk nadal widnieje w linii sukcesji brytyjskiego tronu. Zgodnie z zasadami dziedziczenia, zajmuje szóste miejsce.

Archie Mountbatten-Windsor oraz Lilibet Mountbatten-Windsor - dzieci Harrego zajmują kolejno siódme i ósme miejsce w kolejce do tronu.



Dziewiąty w kolejce do tronu: Andrzej, książę Yorku

Zdjęcie Książę Andrzej to bardzo kontrowersyjna postać. Liczne skandale, w które był zamieszany nie czynią z niego idealnego kandydata na króla / Max Mumby/Indigo / Getty Images

Nowelizacja Succession to the Crown Act zaczęła obowiązywać dopiero w 2013 roku. Mimo że książę Andrzej jest młodszy od księżnej Anny, w linii sukcesji zajmuje wyższe miejsce od siostry. Liczne skandale z udziałem księcia Andrzeja poddają jednak w wątpliwość jego kandydaturę na władcę.



Dziesiąta w kolejce do tronu: Beatrycze z Yorku

Zdjęcie Księżniczka Beatrycze zajmuje 10. miejsce w linii sukcesji / WPA Pool / Pool / Getty Images

Dziesiąta w kolejce do tronu brytyjskiego jest starsza córka Andrzeja, księcia Yorku i jego żony, Sary, księżnej Yorku. Beatrycze ma młodszą siostrę, która w linii sukcesji zajmuje miejsce po niej (Eugenię z Yorku wyprzedza córka Beatrycze).

