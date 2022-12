Ma najdłuższe rzęsy na świecie. Uważa, że to dar od Buddy

Wiele kobiet marzy o gęstych, długich rzęsach. Niejedna z nas odwiedza zakłady kosmetyczne, by je przedłużyć, jednak pewna kobieta z Chin pobiła absolutny rekord w długości rzęs i to takiej, o której prawdopodobnie żadna z kobiet nie marzy. Mowa o You Jianxia, która jest posiadaczką najdłuższych rzęs na świecie.

Ma najdłuższe rzęsy na świecie i jest z nich dumna

Kobieta zdała sobie sprawę z faktu, że jej rzęsy cały czas rosną, w 2015 roku. - Po raz pierwszy zdałam sobie sprawę, że moje rzęsy rosną w 2015 roku. Nadal powoli rosną, stają się coraz dłuższe - mówiła You Jianxia, cytowana na łamach guinnessworldrecords.com.

Odwiedziła wielu lekarzy, by znaleźć przyczynę tego nietypowego zjawiska. Niestety, na próżno. - Lekarz nie potrafił tego wyjaśnić i uznał, że jest to naprawdę niesamowite - wyjawiła. Dodała, że w jej rodzinie nikt nie miał tej przypadłości i nie była w stanie znaleźć powodu, dla którego jej rzęsy są aż tak długie. Kobieta wierzy jednak, że jej rzęsy tak za sprawą "boskiej interwencji" - czytamy na łamach guinnessworldrecords.com.

Zastanawiałam się, dlaczego mam takie długie rzęsy, a potem przypomniałam sobie, że lata temu spędziłam w górach ponad 480 dni. Powiedziałam więc sobie, że rzęsy muszą być darem od Buddy wyznała obywatelka Chin

Zdjęcie Kobieta trafiła do Księgi Rekordów Guinessa w 2016 roku / Guinness World Records / East News

You Jianxia uważa, że rzęsy stanowią o jej wyjątkowości i dodają jej siły. Okazuje się, że nie przysparzają jej kłopotów w codziennym życiu. Jeśli już - jak twierdzi - pozwalają jej zaoszczędzić, w który normalnie przeznaczały na makijaż, m.in. aplikację eyelinera.

W 2016 roku, gdy trafiła do Księgi Rekordów Guinessa, jej rzęsy osiągnęły długość 12,4 centymetra. Po pomiarze w 2021 roku okazało się jednak, że wciąż rosną - wówczas długość najdłuższej rzęsy wynosiła aż 20 centymetrów.- Chciałbym powiedzieć coś innym ludziom, których piękno jest unikalne: radujmy się i zachęcajmy do szczęścia - mówi ku pokrzepieniu innych ludzi o wyjątkowej urodzie Yoy Jianxia.



