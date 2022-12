Co oznacza "essa"? Młodzieżowe Słowo Roku wybrane!

Ten plebiscyt potrafi wzbudzić duże emocje, niekoniecznie tylko wśród młodzieży. Młodzieżowe Słowo Roku 2022 zostało wybrane! Internauci postawili na "essę". Co dokładnie to oznacza? I co na ten temat sądzi ekspertka od języka?

Zdjęcie Młodzieżowym Słowem Roku wybrano "essę". Wyróżniona została też "odklejka" / Karina Krystosiak / East News