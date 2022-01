Międzynarodowy Dzień Przytulania: Jakie korzyści płyną z tej czynności?

Międzynarodowy Dzień Przytulania obchodzimy w tym roku 21 stycznia. "By przeżyć, trzeba nam czterech uścisków dziennie. By zachować zdrowie, trzeba ośmiu. By się rozwijać – dwunastu" - powiedziała amerykańska psychoterapeutka Virginia Satir. To niezwykle miłe święto jest doskonałą okazją, by odkryć dobroczynne właściwości płynące z przytulania.

