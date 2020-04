​Miejskie pszczoły wybrały francuskie samochody

Katowickie pszczoły zyskały wyjątkowy środek transportu - PSZCZOŁOWÓZ, czyli samochód dostosowany do przewożenia pszczół, uli i sprzętu pszczelarskiego. Motoryzacyjne marzenie pszczół spełniło się dzięki współpracy rodzinnej firmy PSZCZELARIUM, specjalizującej się w instalowaniu miejskich pasiek z GRUPĄ PIETRZAK, która dostarczyła odpowiednio skonfigurowany model Peugeot Expert.

Pszczołowóz będzie prawdopodobnie najsłodszym samochodem w Polsce! Auto do obsługi miejskich pasiek musi mieć określone parametry.

- Duża przestrzeń, klimatyzacja i niezawodność to rzeczy oczywiste. Najważniejsze, by przestrzeń ładunkowa była bezpieczna dla pszczół, a materiały z których wykonane jest wnętrze stosunkowo łatwe w czyszczeniu. To co wozimy jest słodkie, a więc klejące... - wyjaśnia Łukasz Przybył, partner PSZCZELARIUM, który zaznacza, że pszczoły będą transportowane najlepiej wyposażonym modelem Peugeot Expert.

Przestrzeń ładunkowa Pszczołowozu umożliwia przewiezienie jednorazowo 10 uli albo 1000 kilogramowych słoików. Choć samochód rejestrowany jest na 3 osoby, może przewieźć nawet 2,5 miliona pasażerów... przy założeniu, że są nimi wypuszczone luzem pszczoły. W rzeczywistości są one przewożone w specjalnie zabezpieczonych ulach.

PSZCZELARIUM dysponuje obecnie jednym Pszczołowozem, przygotowanym i dostarczonym przez Peugeot Pietrzak. W tym roku śląski oddział firmy planuje postawienie około 20 nowych uli. Drugi Pszczołowóz niebawem pojawi się na ulicach Warszawy.

Grupa Pietrzak od dwóch lat jest partnerem PSZCZELARIUM. 7 maja ub. roku na dachu kompleksu budynków należących do GP powstała miejska pasieka, w której zamieszkało 160 tys pszczół.

Pszczelarium

Pszczelarium to rodzinna firma, która powstała po dwudziestu latach hobbystycznego zajmowania się pszczołami w przydomowej pasiece. Od 2013 roku realizuje pionierski w Polsce pomysł pomagania pszczołom poprzez zapraszanie ich bliżej nas, czyli do miast. Pasieki prowadzone przez Pszczelarium można spotkać na dachach, w ogrodach i parkach Warszawy, Katowic, Gdańska czy Lublina. W efekcie Pszczelarium opiekuje się kilkoma milionami pszczół. Pozyskuje od nich doskonały i nieoczywisty miejski miód. Pszczelarium prowadzi również warsztaty edukacyjne dla dzieci i szkolenia pszczelarskie.

Grupa Pietrzak

Marka Pietrzak powstała w 1994 roku, jako autoryzowany partner Renault w Polsce. Firma dynamicznie się rozwijała, budując swoją pozycję w oparciu o kolejne marki aut wchodzące do jej portfolio.

Obecnie spółki, wchodzące w skład Grupy Pietrzak są właścicielami ośmiu obiektów na terenie Śląska i Warszawy, w których prowadzone są punkty sprzedaży i serwisu takich marek jak Renault, Dacia, Peugeot, Ferrari, Maserati oraz Alpine.

Wisienką na torcie jest Ristorante La Squadra, będąca zwieńczeniem idei połączenia salonu sprzedaży wyjątkowych samochodów i znakomitej kuchni. Oddzielona od galerii szybą, by nawet przy jedzeniu można było podziwiać motoryzacyjne dzieła sztuki, serwuje dania włoskiej kuchni. Inspiracją dla menu było Ferrari i legendarna Ristorante Montana z Maranello. Z Ristorante La Squadra współpracuje Mamma Rossella, która w swojej restauracji już od przeszło 30 lat karmi znakomitych gości, z kierowcami Scuderii Ferrari na czele.