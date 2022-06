Miewasz takie koszmary? Sprawdź, co mogą oznaczać

Koszmary senne niejednej osobie spędziły sen z powiek. Emocjonalnie są w stanie oddziaływać na nas podobnie jak realne wydarzenia, co sprawia, że rano budzimy się skołowani i zmęczeni. Czasami idzie za nimi lęk, niepokój i rozdrażnienie. Bywają związane z aktualnymi wydarzeniami w naszym życiu, są też czasem odbiciem naszej podświadomości.

Jak powstają koszmary senne?

Koszmary senne pojawiają się w trakcie snu REM, czyli stadium, w którym mamy najwięcej marzeń sennych. Przeważnie nie towarzyszy aktywność ruchowa np. siadanie na łóżku, mówienie, a po wybudzeniu z nich szybko odzyskujemy przytomność, logiczny kontakt i jesteśmy w stanie mniej więcej przywołać, co nam się śniło. Niestety co za tym idzie, towarzyszą nam również, które przeżywaliśmy podczas sennej podróży oraz fizjologiczne objawy reakcji stresowej. To dlatego budzimy się roztrzęsieni, zlani potem, szybciej oddychamy, a nasze serce również bije szybciej.

Podczas fazy snu REM mamy pobudzone obszary mózgu związane z pamięcią i emocjami, ale w przeciwieństwie do czuwania towarzyszy temu niski poziom noradrenaliny, czyli neuroprzekaźnika związanego z działaniem i stresem. Dzięki temu nasze doświadczenia, które wracają w snach, mogą być pokazane nam w innym kontekście, bowiem nie towarzyszy temu fizjologiczna reakcja ciała na stres. Jednak w przypadku koszmarów sennych mamy do czynienia zazwyczaj ze zbyt wysokim poziomem noradrenaliny, zatem może zwiększyć się poziom lęku, który "napędza" nasz mózg do generowania snów z nieco koszmarnym scenariuszem.

Innym aspektem, który jest ciekawy w kontekście rozpatrywania koszmarów sennych, jest ich znaczenie. Co mogą oznaczać treści najpopularniejszych koszmarnych snów?

Sen o spadaniu

Sen, w którym tracimy kontakt z podłożem i spadamy, jest dość popularny u wielu osób. Ponieważ sny są odbiciem naszej podświadomości, może oznaczać on utratę poczucia kontroli. Przydarza się często tym, którzy w ostatnim czasie doświadczyli gruntownych zmian w życiu i nie czują się jeszcze pewnie w nowej rzeczywistości.

Sen o nagości

Jesteś w tłumie ludzi i nagle orientujesz się, że nie masz części garderoby na sobie lub paradujesz zupełnie nago? To sen, który potrafi wracać jak boomerang. Może oznaczać lęk przed upokorzeniem lub być odwzorowaniem niedawnego przeżycia, w którym czuliśmy się poniżeni. Bywa też tak, że taka sytuacja śni się osobom, które mają zaniżone poczucie własnej wartości i nie radzą sobie ze wstydem.

Sen o umarłych

Sen, w którym pojawiają się bliskie nam osoby, które odeszły z tego świata, może symbolizować czas na odpuszczenie czegoś w naszym życiu i pożegnanie się z aspektem, który nam nie służy. Może być również sposobem na poradzenie sobie naszego umysłu z żalem i tęsknotą za bliską osobą, która odeszła.

Sen o rozstaniu z partnerem lub zdradzie

Życie i styl Podsłuchała rozmowie w sklepie i zdemaskowała mężczyznę, który zdradził żonę Sen, w którym rozstajemy się z naszym partnerem, wcale nie musi zwiastować rychłego końca związku. Jest jednak ważnym drogowskazem, przez który nasza podświadomość może chcieć nam zasygnalizować, że warto zmierzyć się z obawami dotyczącymi naszej relacji z partnerem. Jeśli śni nam się, że zdradzamy naszego partnera, może to oznaczać, że nie czerpiemy satysfakcji seksualnej w związku i nie potrafimy tego zakomunikować naszego partnerowi.

Sen o wypadającym zębie

Często sen o wypadającym zębie interpretuje się jako sygnał naszego organizmu, że dzieje się coś niepokojącego pod kątem zdrowotnym i warto zrobić badania. W kontekście psychologicznym ten sen może być odwzorowaniem sytuacji, w której ktoś w ostatnim czasie podciął nam skrzydła. Ten sen wraca często u tych osób, które borykają się z niższym poczuciem własnej wartości.

A wy miewacie takie symboliczne koszmary senne?

