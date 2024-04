Mimo że kwiecień będzie dość ciepły, nie obędzie się bez okresowych porannych lub nocnych przymrozków , które będą jednak dużo rzadsze niż w ubiegłych latach. Co ciekawe, istnieje też szansa na pierwszy tegoroczny upał na obszarze Polski.

Pierwsze dwa tygodnie kwietnia mogą nas zaskoczyć. Szczególnie ciepło zrobi się w niedzielę 7 kwietnia, a to wskutek napływu powietrza znad Afryki. Wówczas słupki rtęci pokażą nawet 26-28 st. C. na zachodzie i południu kraju. W ciągu dnia temperatura w całej Polsce przekroczy 20 st. C. Dobra pogoda utrzyma się również na początku przyszłego tygodnia. Jednakże po tym okresie nad Polskę dotrą deszczowe i burzowe chmury.