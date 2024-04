Dodatkową zaletą bratków jest to, że są to rośliny długo kwitnące . Panuje powszechne przekonanie, że te wydają kwiaty tylko raz. Widzimy przecież, że na rabatach przydrożnych bratki są szybko zastępowane innymi kwiatami. Dzieje się tak dlatego, że nikt nie obrywa przekwitłych kwiatów w parkach czy w pasach zieleni. Jeśli jednak codziennie będziesz oskubywać swoje bratki ze zwiędłych kwiatów, roślina będzie wypuszczała wciąż kolejne.

W kwietniu niektórzy wysadzają też na balkonach begonie, róże czy aksamitki. Jeśli chcesz to zrobić, przemyśl sprawę. Te kwiaty źle znoszą nocne przymrozki. Jeśli więc masz możliwość posadzenia ich w doniczkach, które będziesz wnosić na noc do domu, możesz posadzić je w kwietniu. Jeśli jednak nie masz na to warunków, poczekaj z sadzeniem tych kwiatów do 15 maja, czyli do “Zimnej Zośki".