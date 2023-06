Pierwszy piątek czerwca zapowiada się pogodnie, jednak od północy kraju do Polski zacznie napływać chłodne powietrze pochodzenia arktycznego. Oznacza to, że nadchodzący weekend będzie nieco zimniejszy w porównaniu do ostatnich dni. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenie o lokalnie występujących przymrozkach. Nagłego spadku temperatury możemy spodziewać się w nocy z piątku na sobotę (z 2 na 3 czerwca).

W niemal całym kraju lokalnie temperatura przy gruncie może wynieść około 0 stopni Celsjusza poinformowano.

W niektórych rejonach Polski prognozowane są jednak większe spadki temperatury, do -2 stopni Celsjusza. Najchłodniej będzie na północy kraju oraz lokalnie w rejonach podgórskich Karpat.