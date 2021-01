Najciekawsze gadżety przekazywane na aukcje WOŚP

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy na stałe wpisała się w styczniowy kalendarz. Sposoby wsparcia nie ograniczają się tylko do wrzucania pieniędzy do puszek wolontariuszy. Chętni mogą także brać udział w akcjach organizowanych przez wiele firm czy w licytacjach charytatywnych. Jakie najbardziej intrygujące przedmioty można wylicytować w tym roku?

Zdjęcie Nieodłącznym elementem finału WOŚP jest światełko do nieba /123RF/PICSEL

WOŚP to wydarzenie organizowane od 1993 roku. Dzięki akcji Jurka Owsiaka sprzęt oznaczony charakterystycznym czerwonym serduszkiem trafia do miejsc, które najbardziej go potrzebują. Zeszłoroczna edycja pozwoliła zgromadzić aż 186 milionów złotych. Czy w tym roku uda się zebrać więcej? Jak można przyczynić się do pobicia rekordu?

Pieniądze nie tylko do puszki

Reklama

29. edycja odbywa się pod hasłem "Finał z głową". W tym roku fundusze zostaną przeznaczone na zakup nowoczesnych urządzeń medycznych dla oddziałów laryngologicznych oraz diagnostyki głowy. Darczyńcą może zostać każdy z nas. Podobnie jak w ubiegłych latach pieniądze będzie można wrzucić wolontariuszom z charakterystycznymi puszkami, można również zorganizować własną wirtualną puszkę. WOŚP wspierają również znane firmy. Ciekawą formę oferuje sieć Play, której klienci mogą wspierać organizację charytatywną prawie niezauważalnie, korzystając z usług oferowanych przez operatora. Play przekazuje pieniądze na Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy za każde doładowanie telefonu i opłaconą fakturę: im więcej razy dokonamy opłaty poprzez serwis Play24, tym więcej pieniędzy zostanie przekazane fundacji. Pomaganie wiąże się także z bonusami dla darczyńców, z każdym kolejnym progiem liczby transakcji na stronie playdlawosp.pl odblokowane są gry, w których można zgarnąć atrakcyjne nagrody.

Stałym elementem corocznej akcji są także aukcje charytatywne, umożliwiające zdobycie wielu naprawdę ciekawych przedmiotów lub niepowtarzalnych doświadczeń. Jakich? Oto przegląd najciekawszych tegorocznych licytacji.

Aukcje WOŚP: kurtki, koszulki...

Szczególnie popularną kategorią wśród przedmiotów przekazywanych na akcje WOŚP są... części garderoby. W tym roku możemy wylicytować m.in. wieczorowe sukienki Edyty Herbuś i Marty Żmudy Trzebiatowskiej, suknię ślubną od Izabeli Janachowskiej czy skórzaną ramoneskę Janusza Chabiora. Fanów skoków narciarskich, których w naszym kraju nie brakuje, z pewnością zainteresuje możliwość wylicytowania kurtki Kamila Stocha czy kombinezonu narciarskiego Piotra Żyły . Opaskę luksusowej włoskiej marki przekazała na aukcję WOŚP jedna z najoryginalniej ubranych Polek, Monika Olejnik. Natomiast duet Paprocki&Brzozowski zaoferował uszycie dla zwycięzcy licytacji sukni marzeń .

Ciekawe spotkania, nowe doświadczenia

Stałym elementem corocznych aukcji jest także możliwość wylicytowania spotkania ze znanymi postaciami ze świata kultury, sztuki, mediów czy polityki. W tym roku można między innymi walczyć o spacer po stolicy w towarzystwie Andrzeja Grabowskiego, obiad w domu Cezarego i Edyty Pazurów czy domówkę u Joanny i Macieja Dowborów. W jeszcze bardziej interesujący sposób można spotkać się z Andrzejem Chyrą - znany aktor oferuje... posprzątanie mieszkania zwycięzcy licytacji. Z kolei licytując spotkanie z Magdaleną Różczką zyskamy jednocześnie możliwość wizyty na planie nowego serialu z udziałem aktorki, a dla odważnych - nawet wystąpienia w epizodycznej roli.

Licytacje na rzecz WOŚP to także szansa na zdobycie nowych doświadczeń. W tym roku można wylicytować choćby jazdę symulatorem lokomotywy Vectron . Zapalony fan pociągów może także powalczyć o możliwość nadania nazwy pociągu na wybranej trasie .

Najciekawsze rzeczy na aukcji WOŚP 2021

Pośród części garderoby, spotkań ze znanymi ludźmi znajdziemy także masę zaskakujących przedmiotów. Do takich z pewnością należy obraz namalowany przez konia (dar Fundacji Centaurus) czy... nogi od Pan Tu Nie Stał . Zaniepokojonym wyjaśniamy - aukcja dotyczy ozdoby, która stała w witrynie sklepu marki. Fanom anatomicznych gadżetów z pewnością przypadnie także do gustu mosiężna łapka do papieru . Wylicytować można także Trabanta , który od 30 lat stoi w jednym garażu, Ferrari Radka Kotarskiego czy jacht żaglowy rekreacyjny . Na prawdziwą gratkę mogą liczyć także miłośnicy Krakowa i Piwnicy Pod Baranami. Na aukcję trafił bowiem pomnik Piotra Skrzyneckiego , przekazany przez Zbigniewa Preisnera. Jest to drugi odlew egzemplarza stojącego przy lokalu na Rynku Głównym w Krakowie.

Na koniec warto przypomnieć, że jak co roku podczas finału odbędą się Licytacje Najbardziej Hojnych Darczyńców, podczas których będzie można wygrać Złote Serduszka i Złote Karty Telefoniczne Play - najbardziej prestiżowe symbole zaangażowania w WOŚP. Cała kwota uzyskana z licytacji zostanie przekazana na cel Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

Partnerem publikacji jest Play