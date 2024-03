Zobacz również: Porażająca prognoza pogody na marzec! Potężne śnieżyce i siarczysty mróz

Polskie rekordy ciepła. Takiej temperatury nie było tam od 60 lat

27 lutego 2024, w wielu miejscach Polski padły rekordy ciepła. Najwyższe temperatury w historii zanotowano w Sulejowie, Zamościu, Rzeszowie, Krośnie i Lesku, natomiast we Włodawie rekord został wyrównany. Najcieplej było o 13.30 w Cieszynie, gdzie termometry wskazały 19,3 stopnia Celsjusza.

W Sulejowie ostatnim razem słupki rtęci poszybowały tak wysoko w 1990 roku, gdy wskazały - 16,5 stopnia Celsjusza. 27 lutego 2024 o 15.00 rekord ten został nieznacznie pobity, odnotowano tam temperaturę 16,52 stopnia Celsjusza.

Dla Zamościa rekord z 1990 roku wynosił 17,6 stopnia Celsjusza, natomiast w lutym 2024 roku termometry wskazały 17,9 stopnia Celsjusza.



Zdjęcie W Zamościu padły rekordy ciepła / 123RF/PICSEL

Anomalia temperatury w Krośnie wynosiła w lutym 7,4 stopnia Celsjusza. Do tej pory najcieplej było tam w 2008 roku, gdy słupki rtęci wskazały 15,3 stopnia Celsjusza. 27 lutego 2024 roku temperatura w Krośnie wyniosła 17,8 stopnia Celsjusza.

Termometry w Rzeszowie także pobiły rekord z 2008 roku, który wynosił do tej pory 17,2 stopnia Celsjusza, od 27 lutego, najwyższa temperatura w historii tego miasta w lutym to 18,6 stopnia Celsjusza.

W Lesku tak wysokich temperatur nie widziano od 60 lat! Poprzedni rekord ciepła padł w tym mieście w 1966 roku i wynosił 17 stopni Celsjusza, od 2024 roku najwyższa temperatura w Lesku w historii to 17,4 stopnia Celsjusza.

Zdjęcie W lutym w Warszawie było cieplej niż w Madrycie / 123RF/PICSEL

Rekord, który nie padł

Luty 2024 roku, była najcieplejszym w historii pomiarów, a 27 lutego termometry w Warszawie wskazywały 16,5 stopnia Celsjusza, co oznacza, że tego dnia w stolicy Polski było cieplej niż w Madrycie — stolicy Hiszpanii! Mimo to, w żadnym miejscu w Polsce temperatura nie wzrosła na tyle, by pobić dotychczasowy rekord z lutego 2021 roku, kiedy to termometry w Makowie Podhalańskim wskazały 22,1 stopnia Celsjusza.



