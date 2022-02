Miejsca jak z horroru

Mało kto przyznaje się, że wierzy w zjawy i upiory, ale w Polsce nie brakuje owianych tajemnicą miejsc, od których wiele osób stara się trzymać z daleka. Mowa tu m.in. o dawnym szpitalu psychiatrycznym w Owińskach, w którym rzekomo do tej pory słychać jęki i śmiechy byłych pacjentów czy nawiedzonym przez ducha oficera komisariacie w Konstancinie-Jeziornej.



Zdjęcie W nawiedzonym domu w Krakowie miały znajdować się przerażające napisy na ścianach /YouTube

Już na samą myśl o tych miejscach czuć niepokój. Na tym jednak nie koniec, bo takie miejsca można znaleźć w każdej części kraju. Chociaż nie wiadomo, ile jest prawdy w opowieściach, to trzeba przyznać, że napawają strachem. Tak jest, chociażby w przypadku tajemniczego domu w Krakowie.



Jeszcze do niedawna przy ulicy Kosocickiej 8 w Krakowie stała opuszczona, niedokończona willa. Przez lata pojawiło się mnóstwo historii mówiących, że budynek ma niegościnnych lokatorów, którzy straszą każdego śmiałka przechodzącego przez próg willi.



Nawiedzony dom w Krakowie

Niechlubne miano "nawiedzonego" dom uzyskał już lata temu. Nie tylko przez straszliwe opowieści, ale także przerażające napisy na ścianach. Chociaż widok z zewnątrz nie zachęcał, to nie brakowało osób, które na własnej skórze chciały poczuć obecność istot z zaświatów.



Miłośnicy adrenaliny i niewytłumaczalnych zjawisk swoją wizytę w domu na Kosocickiej wspominali z przerażeniem w oczach. Według wielu źródeł mury willi miały skrywać ołtarzyki i leżące na ziemi dewocjonalia.



Zdjęcie Wiele osób twierdziło, że niedokończony dom był nawiedzony przez duchy / YouTube

Jedna z opowieści mająca być potwierdzeniem, że krakowska willa rzeczywiście była nawiedzona, mówi o robotnikach pracujących przy budowie autostrady. Mieli skusić się na spędzenie nocy w murach domu. Historia jednak głosi, że pełni lęku i strachu opuścili go już po kilku godzinach.



Mroczne historie

Powstało kilka teorii mówiących, dlaczego mury domu zamieszkują duchy. Każda z nich jest zupełnie inna, jednak żadna z krążących opowieści nie znalazła potwierdzenia w rzeczywistości. To, co je łączy, to fakt, że od każdej jeży się włos na głowie.



Zdjęcie Dom przy ulicy Kosocickiej nigdy nie został skończony / YouTube

Pierwsza z nich mówi o tym, że za budową domu stoją dwaj bracia, jednak podczas prac w latach 70. ubiegłego wieku doszło między nimi do kłótni, w wyniku której jeden z braci odebrał życie drugiemu. Druga z historii obecność duchów próbuje wytłumaczyć tym, że na działce, na której postawiono willę, przed laty znajdował się cmentarz, a brak poszanowania zwłok objawił się klątwą. Inna opowieść natomiast sugeruję, że w domu starszy z powodu samobójczej śmierci właściciela.



Jaką tajemnice skrywały mury domu, nie dowiemy się już nigdy. Dom przy ulicy Kosocickiej 8 w Krakowie w 2016 roku został zrównany z ziemią.

