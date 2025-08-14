Czy chleb gryczany jest zdrowy? To alternatywa dla tradycyjnego pieczywa bogata w cenne składniki. Chleb gryczany to propozycja przede wszystkim dla osób, które muszą stosować dietę bezglutenową, jak i tych zmagających się z problemami z poziomem cukru we krwi. Dlatego też jest polecany diabetykom.

Moc witamin i minerałów, czyli właściwości kaszy gryczanej

Kasza gryczana nie poddana obróbce termicznej ma indeks glikemiczny na poziomie 40, a po ugotowaniu IG wzrasta nieznacznie i wynosi 54. Zgodnie z podziałem, jest produktem o niskim indeksie glikemicznym.

Gryka nie zawiera glutenu, dlatego też chlebek na jej bazie mogą spożywać osoby borykające się z celiakią lub nietolerancją glutenu.

Kasza gryczana dostarcza zdrowych węglowodanów złożonych, jest bogatym źródłem białka roślinnego, witamin z grupy B i witaminy K oraz minerałów takich jak mangan, miedź, magnez, żelazo, fosfor.

Co więcej, jest ona skarbnicą związków bioaktywnych takich jak polifenole i flawonoidy o właściwościach przeciwutleniających i przeciwzapalnych.

Gryka pomaga obniżać poziom cholesterolu, chroni serce i naczynia krwionośne. Chleb gryczany zawiera błonnik, który wspiera procesy trawienne, funkcjonowanie żołądka i jelit. Jest również sycący, dzięki czemu zmniejsza uczucie głodu. Z tego względu osoby chcące pozbyć się nadprogramowych kilogramów mogą umieścić go w swojej diecie jako zamiennik produktów z mąki pszennej.

Chleb gryczany to doskonała alternatywa dla tradycyjnego pieczywa. A jaka pyszna! 123RF/PICSEL

Przepis na chleb gryczany. Tak robi go Ewa Wachowicz. "Sprawdzony, wiele razy pieczony"

Chleb gryczany możemy sami przygotować w domu. Przepisem na chlebek bezglutenowy podzieliła się ostatnio w mediach społecznościowych Ewa Wachowicz. Znana restauratorka podkreśliła, że to sprawdzony przepis, który niegdyś otrzymała. Zdradziła też, że już wiele razy przygotowywała chleb gryczany na naturalnym zakwasie właśnie w taki sposób. Oto i on.

500 g kaszy gryczanej niepalonej należy zalać 700 ml wody, a następnie dodać 2-3 łyżeczki siemienia lnianego. Całość przykryć i odstawić na 24 godziny.

- Ja zalewam wieczorem i następnego dnia wieczorem działam dalej - zdradziła Wachowicz.

Po tym czasie należy dodać 2 łyżeczki soli himalajskiej i zmielić. Jeśli wybieramy zwykłą, wystarczy 1 łyżeczka. Wedle uznania dosypać trochę orzechów laskowych, pestek słonecznika i dyni. Jeśli lubimy, możemy dodać żurawinę. Wszystko wymieszać i przełożyć do formy wyłożonej papierem do pieczenia lub wysmarowanej klarowanym masłem i wysypanej mąką gryczaną. Posypać czarnuszką.

Całość odstawić do zimnego piekarnika na ok. 8-12 godzin do wyrośnięcia. Wachowicz podkreśliła, że przygotowuje wszystko wieczorem i dopiero rano piecze chleb.

Po tym czasie należy nastawić piekarnik na 200 st. C i piec przez 60 minut. Gotowe!

