Kujawsko-pomorskie zaskakuje i zachwyca

Ten region Polski nie jest oczywistym kierunkiem wakacyjnym. Pewnie dla wielu turystów stanowi co najwyżej przystanek w drodze w góry czy nad morze. Warto jednak zatrzymać się tutaj na dłuższą chwilę, zwłaszcza jeśli jesteśmy otwarci na nietuzinkowe atrakcje i nieoczywiste trasy zwiedzania.

Województwo kujawsko-pomorskie to rejon, gdzie średniowieczna historia splata się ze współczesnością, tworząc różnorodną mozaikę. Obok krzyżackich zamków wyrastają imponujące gmachy instytucji kultury. Miejskie starówki pięknieją, a rzut beretem od tętniących życiem centrów miast kryją się zacisze zakątki, gdzie oddech można złapać w spokoju i ciszy. Poznaj najciekawsze atrakcje województwa, które niejednym cię zadziwi.

Co ma piernik do wiatraka, czyli zwiedzanie Torunia

Toruń łączy średniowieczny klimat, naukową historię, pachnące pierniki i spacerowe miejsca, gdzie przechadzka jest przyjemnością. To jedno z najpiękniejszych miast w Polsce, więc z całą pewnością zasługuje na miejsce wśród punktów obowiązkowych do zaznaczenia w podróżniczych planach.

Położony nad brzegiem Wisły zasłynął jako miejsce narodzin Mikołaja Kopernika. Nie jest jednak lokalizacją interesującą wyłącznie dla historyków i astronomów. Dlaczego warto go odwiedzić? Powodów jest wiele.

Największą atrakcją turystyczną Torunia jest Stare Miasto wpisane na Listę światowego dziedzictwa kulturowego UNESCO. To jedno z najlepiej zachowanych średniowiecznych centrów miejskich w Europie, więc poprzez spacer zafundujemy sobie prawdziwą podróż w czasie. Nieodzownymi punktami do zobaczenia są Zamek Krzyżacki oraz Krzywa Wieża. Warto udać się do katedry św. Jana Chrzciciela i Jana Ewangelisty - gotyckiej świątyni z wieżą widokową. Po pokonaniu ok. 200 schodów będziemy mogli podziwiać zjawiskową panoramę miasta.

Dom Mikołaja Kopernika to muzeum poświęcone słynnemu astronomowi. Spodziewać się tutaj możemy zarówno rekonstrukcji wnętrz z jego epoki, jak i interaktywnych ekspozycji. Jeśli podczas zwiedzania poczujemy głód, warto udać się Muzeum Toruńskiego Piernika. Jego wnętrza oferują multisensoryczną podróż przez historię kultowych wypieków wraz z pokazami, warsztatami i degustacją.

"Polska Wenecja" pięknieje

Takim mianem od kilku lat określa się Bydgoszcz - drugie miasto wojewódzkie w kujawsko-pomorskim. Kiedyś typowo robotnicze, dziś wita turystów odrestaurowanymi kamienicami i romantycznymi trasami spacerowymi nad rzeką Brdą. Choć przez lata pozostawała w cieniu bardziej znanych ośrodków turystycznych, dziś przyciąga swoim unikalnym charakterem, zielonymi przestrzeniami, zabytkami techniki oraz dynamicznie rozwijającą się sceną kulturalną.

Zielonym sercem miasta, otoczonym wodą i będącym przestrzenią dla wielu wydarzeń plenerowych jest Wyspa Młyńska. Miejsce idealne zarówno na piknik, jak i niespieszny spacer. Właśnie stąd najlepiej jest podziwiać Młyny Rothera oraz imponujący gmach Opery Nova, znanej z doskonałych spektakli operowych i baletowych. Bydgoszcz muzyką stoi, więc warta uwagi jest także Filharmonia Pomorska im. Ignacego Jana Paderewskiego, gdzie mają miejsce światowej klasy koncerty.

Miasto doskonale zwiedza się piechotą. Z takiej perspektywy nie przeoczysz klimatycznych uliczek i zabytkowych kamienic. Z pewnością dotrzesz na Stary Rynek i zobaczysz gotycko-renesansowy ratusz. Kolejnym znakiem rozpoznawczym Bydgoszczy są Spichrze nad Brdą.

Mniejsze, ale nie mniej urokliwe. Najładniejsze miasta w województwie kujawsko-pomorskim

Podczas zwiedzania nie warto poprzestawiać na najbardziej oczywistych miejscach. Panoramę Torunia i niezwykle fotogeniczne kanały w Bydgoszczy kojarzy większość. Województwo kujawsko-pomorskie to jednak region, który kryje wiele innych, mniejszych miejscowości, które mogą wprawić w zdumienie nawet bardziej doświadczonych podróżników.

Grudziądz: Zwany "miastem ułanów" położony jest na Pomorzu Nadwiślańskim. Znakiem rozpoznawczym Grudziądza są ogromne średniowieczne spichrze, górujące nad Błoniami Nadwiślańskimi. Brukowane uliczki i mury Starego Miasta pozwalają poczuć atmosferę dawnych czasów. Nie odmawiaj sobie wycieczki w stronę Cytadeli Twierdzy Grudziądz oraz Wieży Klimek, z której szczytu rozpościera się pyszna panorama nie tylko na miasto, ale i na całą Kotlinę Grudziądzką.

Inowrocław: Znane uzdrowisko z pijalnią wód i tężniami solankowymi, wspierającymi leczenie nadciśnienia, chorób układu oddechowego, a także stanów ogólnego wyczerpania. Inowrocław to miasto interesujące nie tylko z perspektywy kuracjuszy. To właśnie tu mieści się jeden z najstarszych kościołów romańskich w Europie Środkowo-Wschodniej, czyli Bazylika Mniejsza im. NMP. Warto zajrzeć także na inowrocławski rynek, a także podążyć szlakiem figurek średniowiecznego żaka.

Chełmno: Niektórzy widzą w nim "Kraków Północy", a powszechnie cieszy się opinią miasta zakochanych. Renoma ta swój początek wzięła od relikwii św. Walentego, znajdujących się w farze chełmińskiej p.w. Wniebowzięcia NMP, choć trzeba przyznać, że cały obszar miasta zachęca do romantycznych spacerów. Patrzeć warto nie tylko w oczy swojej drugiej połówki, ale też podziwiać doskonale zachowane mury miejskie, wczesnogotyckie zabytki czy rynek z wpływami renesansowymi. W ramach odpoczynku zasiądziemy na jednej z dwóch ławeczek zakochanych, by z nową energią wspiąć się na taras widokowy zlokalizowany w wieży kościelnej fary. Przestrzeń miejską uzupełniają barwne murale.

Włocławek: Oto jedno z najstarszych miast w Polsce. Słynie z pięknego bulwaru nadwiślańskiego i gotyckiej katedry pw. Wniebowzięcia NMP. Miłośnicy lokalnej historii powinni wybrać się do Interaktywnego Centrum Fajansu, czyli ceramiki, która rozsławiła Włocławek także poza granicami kraju. Spragnieni aktywności na świeżym powietrzu mogą skorzystać z rejsów organizowanych po Zalewie Włocławskim.

Atrakcje, których nie można przegapić

Wydaje się, że interesujące miejsca województwa kujawsko-pomorskiego wyrastają jak grzyby po deszczu. Jeden urlop raczej nie wystarczy, aby wszystko zobaczyć, ale kto powiedział, że podróżniczych przyjemności nie można sobie dawkować w różnych przedziałach czasu? Co jeszcze zobaczyć w tym rejonie?

Biskupin: Oto miejsce, które pewnie wielu z nas kojarzy ze szkolnych podręczników do historii. Jedno z najważniejszych stanowisk archeologicznych w Europie Środkowej i fascynujący cel podróży zarówno dla rodzin z dziećmi, jak i pasjonatów historii. Rekonstrukcja osady sprzed prawie trzech tysięcy lat z drewnianymi domostwami i pokazami rzemiosła sprawiają, że w tym miejscu historia dosłownie ożywa.

Zamek Golubski: Wielbiciele historii powinni wpisać w nawigacji Golub-Dobrzyń. Właśnie tu zwiedzić można warownię, która pełniła kluczową rolę w historii regionu.

Zamek w Radziejowie: Imponująca budowla na skarpie z malowniczym widokiem na rzekę z interesującą historią. Początkowo znajdowała się w tym miejscu drewniana budowla, która na przestrzeni lat zamieniła się w lokację, w której bywali nawet królowie - Władysław Łokietek oraz Władysław Jagiełło.

Klasztor w Mogilnie: Dawno opactwo benedyktyńskie - jedno z najstarszych w naszym kraju. Samo Mogilno jest zresztą zaliczane do najbardziej wiekowych osad wczesnośredniowiecznej Polski.

Zespół Pałacowo-Parkowy w Ostromecku: Niewielka wieś położona na obrzeżach Bydgoszczy skrywa architektoniczne skarby. Dwa pałace otoczone zielenią stały się jednocześnie ostoją dla jednej z trzech największych kolekcji zabytkowych fortepianów w Polsce. W zbiorach znajdują się unikatowe na skalę światową egzemplarze.

Przyroda i rekreacja

Uważasz, że wyjazd nie może obyć się bez kontaktu z naturą? Oprócz bogatej historii województwo kujawsko-pomorskie oferuje również wiele możliwości kontaktu z dziewiczą przyrodą i spędzenia czasu aktywnie na świeżym powietrzu.

Jako pierwsze zapewne przychodzą na myśl Bory Tucholskie - największy kompleks leśny w skali kraju. Idealny na piesze wędrówki i obserwację dzikiej przyrody. Podróżujesz, by zapomnieć o całym świecie i codziennym zgiełku? Jezioro Gopło znane jest z pięknych krajobrazów i licznych wysp, które pozwolą ukoić zmęczone umysł i ciało.

