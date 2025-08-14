Jeden talerz - wszystkie najważniejsze składniki? Dietetycy ostrzegają przed modną dietą

Karolina Woźniak

Kobiety w USA ogłosiły "talerz Tiffany" objawieniem. Nagrywają się podczas spożywania kiełbaski, owoców i warzyw maczanych w serku wiejskim z dodatkiem musztardy. Na czym polega ten fenomen i czy rzeczywiście jest tak zdrowy jak "reklamują" go zachwycone Amerykanki?

Czy Tiffany Plate naprawdę jest dobrym wyborem na obiad?
Czy Tiffany Plate naprawdę jest dobrym wyborem na obiad?Canva ProINTERIA.PL

Czym jest Tiffany Plate?

Zarówno na TikToku jak i Instagramie filmików z kobietami ochoczo zajadającymi tzw. Tiffany Plate przybywa. Panie chwalą sobie różnorodność smaków, tekstur i składników odżywczych, które mieszczą się na jednym talerzu. Niektóre uważają, że dzięki temu chudną, inne twierdzą, że taki dobór warzyw i owoców zakąszanych serkiem wiejskim działa przeciwzapalnie na ich organizmy.

Nazwa Tiffany Plate, czyli talerz Tiffany wzięła się od propagatorki i fanki tego sposobu żywienia, Tiffany Magee. Influencerka zachwala talerz wypełniony zdrowymi smakołykami jako "rewolucyjny" i twierdzi, że nie potrzebuje w zasadzie jeść niczego innego, bo to zaspokaja jej wszystkie potrzeby.

Kolorowy talerz z plasterkami pomidora, żółtymi pomidorkami koktajlowymi, świeżym szpinakiem, plastrami pitai, pieczywem z łososiem i szpinakiem oraz sosem w małej miseczce pośrodku.
Czy Tiffany Plate to dobry sposób na zdrowie i chudnięcie?123rf123RF/PICSEL

Co znajdziemy na Tiffany Plate?

  • warzywa w cząstkach, najczęściej surowy brokuł/kalafior, papryka, seler naciowy, ogórek zielony, marchew (wszystko surowe)
  • owoce, na przykład truskawki, często kawałki smoczego owocu, mandarynka lub pomarańcza
  • miseczkę serka wiejskiego z dodatkiem musztardy
  • kiełbaskę drobiową (ugotowaną, surową lub zgrillowaną)

Trzeba przyznać, że duży talerz, na którym jest tak dużo kolorów i składników uznawanych za zdrowe, może wyglądać bardzo apetycznie. Kobiety nagrywają, jak jedzą swój talerz Tiffany w pracy, w domu, nawet w zaparkowanym aucie. Niemal każdy kawałek warzywa, kiełbaskę, a nawet niektóre owoce maczają w mieszance serka wiejskiego z dodatkiem musztardy i twierdzą, że to doskonałe źródło witamin i białka. Wiele pań uważa jedzenie w ten sposób za dobry sposób na zrzucenie nadprogramowych kilogramów. Coraz większa skala naśladowczyń, viralowych filmików i pochwał Tiffany Plate sprawiła, że zawartością "idealnego talerza" zainteresowali się także dietetycy.

Zobacz również:

Czy każdy serek wiejski jest zdrowy? Okazuje się, że nie! Dietetyczka wskazuje, który rodzaj kupować
Porady

Nie każdy serek wiejski jest zdrowy. Dietetyczka ujawnia, który naprawdę warto kupić

Agnieszka Żurek
Agnieszka Żurek

Dietetycy ostrzegają

Choć większość specjalistów pochwala różnorodność surowych owoców i warzyw w codziennej diecie oraz pilnowanie odpowiedniej podaży białka, zdecydowanie przestrzegają przed przesadnym zachwytem nad Tiffany Plate, a już na pewno obalają teorię o rzekomym "działaniu przeciwzapalnym", o którym szeroko opowiadają zwolenniczki "dziewczyńskiego lunchu".

Na łamach Delish.com eksperci do spraw żywienia twierdzą, że nazywanie Tiffany Plate "przeciwzapalnym" to spore nadużycie. O ile warzywa i owoce, a także naturalny serek wiejski jeszcze mieszczą się w ramach zdrowej diety, o tyle kiełbaska drobiowa jedzona codziennie niekoniecznie będzie działać na nasz organizm zbawiennie. - Ta przekąska ma stosunkowo niską zawartość dodanego cukru i składników ultraprzetworzonych, ale niektóre wersje kiełbasy drobiowej mogą zawierać oba te składniki - przestrzega dietetyk Angela Graham. Chodzi też o sporą zawartość sodu oraz tłuszczu, którą może zawierać wyrób z kurczaka.

Dodatkowo problemem jest brak zbóż i wielu kluczowych pierwiastków. - Wiele wersji Tiffany Plate nie zawiera wystarczającej ilości białka, żelaza, witaminy B12 i kalorii, aby zapewnić odpowiednio zbilansowany posiłek, szczególnie dla osób o wyższym zapotrzebowaniu na energię - wyjaśnia dietetyczka Emily Van Eck. - Bez zbóż i skrobi, tego typu przekąska może również zawierać mało węglowodanów złożonych, które są ważne dla utrzymania równowagi energetycznej i poziomu cukru we krwi - mówi.

Czy warto jeść Tiffany Plate?

Kolorowe warzywa, takie jak rzodkiewki, ogórki, brokuły, kalafior, seler naciowy i marchewki ułożone na białym talerzu wokół miseczki z białym dipem, na wierzchu widoczna miarka krawiecka sugerująca temat zdrowej diety.
Talerz wypełniony surowymi warzywami i owocami maczanymi w serku wiejskim zachwyca panie w USA123rf123RF/PICSEL

Choć nie da się nie docenić dużej zawartości wit. C, dobrego źródła białka w postaci serka wiejskiego, benefitów z ulgi dla przeciążonego układu pokarmowego, nie należy stosować talerza Tiffany jako głównego posiłku, a raczej jako przekąskę. - Nazywanie go pełnowartościowym posiłkiem w czystej postaci może wzmacniać ideały diety niskokalorycznej i niskotłuszczowej, co może przynieść odwrotny skutek, szczególnie w przypadku osób podatnych na modne diety i tych, które odbudowują swoją relację z jedzeniem - mówi Van Eck. A co do zachwalanych przez kobiety efektów odchudzających i poprawiających samopoczucie, eksperci wyjaśniają: nie chodzi o rzekome działanie przeciwzapalne, ale o wprowadzenie do diety większej ilości świeżych owoców i warzyw. To dlatego panie czują się "lżejsze i szczęśliwsze". Warto mieć to na uwadze przed podążaniem za najnowszymi dietetycznymi trendami.

"Polacy za granicą": Ma pod sobą ponad 500 pracowników. „Nietutejsza twarz pomaga”Polsat Play

Najnowsze