Emmę Sky na Tiktoku śledzi niespełna 30 tys. fanów. Dziewczyna jakiś czas temu postanowiła podjąć wyzwanie. Influencerka nie myła włosów przez 100 dni. Chciała zobaczyć, jak wpłynie to na skórę jej głowy i kondycję włosów. Emma w jednym z filmów przyznała, że to najbardziej szalona rzecz, jaką do tej pory zrobiła w życiu. Czy było warto? Efekt eksperymentu bardzo zaskoczył TikTokerkę oraz internautów.

Nie myła włosów przez 100 dni: kontrowersyjne wyzwanie Emmy Sky

Emma Sky ma długie i falowane włosy. Postanowiła, że nie będzie myć włosów przez 100 dni i zobaczy, jak wpłynie to na jej fryzurę. TikTokerka obawiała się, że nie da rady wytrwać do końca wyzwania. Aby się zmotywować, codziennie nagrywała efekty. W krótkich filmikach, które dodawała na TikToka, relacjonowała, jak zmienia się jej fryzura.



Pierwsze tygodnie przeminęły Emmie bardzo szybko. Dziewczyna nie miała większych problemów z włosami. Pod filmem, na którym relacjonowała, jak wygląda jej fryzura po 25 dniach bez szamponu, napisałam: "W tym tygodniu padał deszcz, wiec moje włosy odrobinę się spuszyły. Nadal nie są oleiste" - zaznaczyła, ku zdziwieniu internautów.





Nie myła włosów przez 100 dni: efekt eksperymentu zaskakuje

Emmie udało się zakończyć wyzwanie. Dziewczyna nie myła włosów przez 100 dni, a efekty bardzo ją zaskoczyły. Po tak długim czasie bez szamponu nic specjalnego się nie wydarzyło. Włosy TikTokerki były co prawda tłuste u nasady, jednak nadal wyglądały efektownie - były puszyste, lekkie i dobrze się układały.



Dla wszystkich tych, którzy są tu nowi: dotrwałam do 100 dni! Tak, umyłam włosy. Tak, opłukałam je. Nie, nie użyłam odżywki.

Internauci nie mogli uwierzyć, gdy zobaczyli, jak wyglądają włosy Emilly Sky po 100-dniowej przerwie od mycia. Niektórzy obserwatorzy gratulowali dziewczynie wytrwałości, zaznaczając, że sami z pewnością nie wytrwaliby w takim postanowieniu.



Nie wszyscy jednak tak entuzjastycznie podeszli do eksperymentu Emilly. Niektórzy nie pochwalali cyklu filmów, zaznaczając, że daje zły przykład.

Regularne oczyszczanie skóry głowy jest bowiem niezwykle ważne nie tylko ze względów estetycznych, ale również zdrowotnych. Mycie włosów pozwala uniknąć wielu chorób skóry głowy, takich jak grzybica, łojotokowe zapalenie skóry, czy łupież.

