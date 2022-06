500 plus to program, poprzez który od 2016 roku polski rząd pomaga rodzinom z dziećmi. Świadczenie już samo w sobie stanowi dla nich wielkie wsparcie, jednak jest jedynie kroplą w morzu wszystkich benefitów, na które mogą liczyć rodzice.

Przypominamy więc, z jakich innych dopłat i ulg dla rodzin z dziećmi można skorzystać. Warto zapoznać się z naszą listą tak, aby zaoszczędzić, jak najwięcej pieniędzy.

500 plus to nie wszystko: Rodzinny Kapitał Opiekuńczy

Rodzinny Kapitał Opiekuńczy to nowe świadczenie w ramach Polskiego Ładu. Rodzice mogą liczyć na wsparcie w kwocie aż 12 tysięcy złotych, jednak trzeba pamiętać, że środki w ramach Rodzinnego Kapitału Opiekuńczego są wypłacane na drugie i każde kolejne dziecko w wieku od 12. do ukończonego 35. miesiąca życia.



Tylko w 2022 roku rząd planuje przeznaczyć na ten cel około 3,1 mld złotych. Dopłata do dzieci jest niezależna od dochodów i nieopodatkowana. Może być wypłacana w dwóch wariantach, a wybór zależy od samych rodzin:

500 złotych miesięcznie przez 24 miesiące

1000 zł miesięcznie przez 12 miesięcy

500 plus to nie wszystko: Dofinansowanie do pobytu dziecka w żłobku

Ustawa o rodzinnym kapitale opiekuńczym zakłada również inną ulgę dla rodzin z dziećmi, a mianowicie dofinansowanie do pobytu dziecka w żłobku lub klubie dziecięcym. W 2022 roku na ten cel zostanie przeznaczone aż 520 mln złotych.

Dotyczy to pierwszych lub jedynych dzieci w rodzinie, które uczęszczają do żłobka, klubu dziecięcego są pod opieką dziennego opiekuna.

Rodzice mogą liczyć na maksymalnie 400 złotych miesięcznie, w zależności od wysokości opłaty ponoszonej przez rodziców malucha.

W przypadku świadczenia nie obowiązuje maksymalne kryterium dochodowe

500 plus to nie wszystko: Ulga podatkowa na dziecko

Małżeństwa, których dochód nie przekracza 112 tys. złotych, mogą odliczyć od podatku 92,67 złotych miesięcznie, co stanowi aż 1112,04 złotych w skali roku. Taka sama ulga podatkowa na dziecko przysługuje na drugiego potomka niezależnie od dochodów, jakie osiągają rodzice. Na trzecie i czwarte dziecko przysługuje natomiast kolejno - 2000,04 i 2700 złotych w skali roku.

500 plus to nie wszystko: Karta Dużej Rodziny

Karta Dużej Rodziny stanowi system atrakcyjnych zniżek i uprawnień dla rodzin z przynajmniej trojgiem dzieci. Warto wyrobić ją, aby cieszyć się rabatami w branży spożywczej, paliwowej, bankowej, kulturalnej i rekreacyjnej.

Zdjęcie Polskie rodziny, oprócz 500+ mogą otrzymać m.in. pieniądze na wyprawkę szkolną i Rodzinny Kapitał Opiekuńczy tzw. 1000+

KDR gwarantuje też inne udogodnienia, takie jak łatwiejszy dostęp do wielu usług. Funkcjonuje zarówno w instytucjach publicznych, jak i wielu prywatnych firmach.

500 plus to nie wszystko: Dopłaty do prądu lub dopłaty do gazu

Na dopłaty do prądu, lub dopłaty do gazu mogą liczyć zarówno rodziny z dziećmi, jak i pozostali obywatele RP, którzy osiągają stosunkowo niewielkie dochody. Polski rząd wprowadzając dodatek osłonowy, chce wynagrodzić najuboższym obywatelom drastyczny wzrost cen energii.

Całkowita kwota, jaką można zaoszczędzić w ramach tej ulgi, zależy oczywiście od zarobków. Aby otrzymać dodatek osłonowy, miesięczny dochód netto obywatela nie może przekroczyć:

2100 zł na osobę w przypadku gospodarstwa jednoosobowego

1500 zł na osobę w przypadku gospodarstwa wieloosobowego

Zdjęcie Dofinansowanie do gazu i energii 2022 to kolejna ulga dla polskich rodzin, o której przyznanie można się ubiegać



Zgodnie z powyższym, osoby mieszkające same otrzymają do 400 złotych rocznie, gospodarstwa 2 lub 3-osobowe mogą zyskać 600 zł rocznie, a 4 lub 5-osobowe nawet do 850 zł rocznie. Jeśli natomiast w domu mieszka 6 lub więcej osób rekompensata za prąd w ramach dodatku osłonowego wyniesie maksymalnie 1150 zł rocznie.

500 plus to nie wszystko. Ulgi dla rodzin zagrożonych ubóstwem energetycznym

Rodziny zagrożone tzw. ubóstwem energetycznym, czyli prowadzące gospodarstwo domowe, w którym głównym źródłem ogrzewania jest węgiel lub paliwa węglopochodne mogą liczyć na jeszcze wyższe rekompensaty finansowe, jeśli tylko odnotują swoje źródło ogrzewania w centralnej ewidencji emisyjności budynków.

Takie osoby mogą liczyć na ulgę dla rodzin w wysokości:

maksymalnie 500 złotych rocznie w przypadku gospodarstw jednoosobowych

maksymalnie 750 złotych rocznie w przypadku gospodarstw, do których należą 2 lub 3 osoby

maksymalnie 1062, 50 złotych rocznie w przypadku gospodarstw, do których należy 4 lub 5 osób

maksymalnie 1437, 50 złotych rocznie w przypadku gospodarstw, do których należy 6 lub więcej osób

500 plus to nie wszystko: Dopłaty do węgla

Polski rząd planuje dopłaty do węgla, które mają zrekompensować obywatelom wzrost cen opału, który ze średnich 996 złotych za tonę podrożał do nawet 2000-3000 złotych za tonę.

To kolejna dobra wiadomość dla rodzin z dziećmi i pozostałych Polaków, którym ceny surowca spędzają sen z powiek. Plan najprawdopodobniej zacznie obowiązywać w sierpniu tak, aby wszyscy zdążyli zaopatrzyć się w surowiec przed sezonem grzewczym 2022/2023.

Zdjęcie Dopłaty do węgla 2022 będą nieocenioną pomocą dla Polaków przerażonych aktualnymi cenami surowca

Na pomoc dla indywidualnych odbiorców przeznaczone zostaną w sumie 3 mld złotych, a maksymalna wysokość rekompensaty za sprzedaż 1 tony węgla wyniesie 750 zł brutto. Wiadomo już, że cena węgla wyniesie 996 zł za tonę węgla.

500 plus to nie wszystko: Dopłaty do kredytów

Rodzice, którzy spłacają kredyt, mogą również skorzystać z dopłat do kredytów, które są odpowiedzią polskiego rządu na podwyżki stóp procentowych. Łączna wartość wsparcia w ramach tego programu to 1,4 mld złotych w 2022 roku i aż 2 mld złotych w 2023 roku.

Rodziny, które z uwagi na podwyżki rat kredytów nie są w stanie ich spłacać, mogą liczyć na dopłaty w wysokości do 2 tys. złotych miesięcznie na okres maksymalnie 3 lat. Jest to łącznie zwrotne wsparcie do 72 tys. zł, przy czym nawet 22 tys. złotych może zostać umorzone.

Skorzystanie z tej ulgi jest możliwe w przypadku, gdy spełniony jest przynajmniej jeden z warunków:

minimum jeden z kredytobiorców jest osobą bezrobotną

miesięczne koszty kredytu mieszkaniowego przekraczają 50 procent miesięcznych dochodów, które po odjęciu kosztów kredytu nie wynoszą więcej niż 1552 złotych na osobę w gospodarstwach jednoosobowych lub 1200 zł na osobę w gospodarstwach wieloosobowych.

500 plus to nie wszystko: Wakacje kredytowe

Chwilowym wsparciem dla rodzin w trudnej sytuacji finansowej mogą być również wakacje kredytowe, z których mogą skorzystać osoby z kredytem hipotecznym w złotówkach. W ich ramach kredytobiorcy mogą wnioskować co kwartał o przesunięcie jednej raty kapitałowo-odsetkowej.

Zdjęcie Wakacje kredytowe pozwolą odetchnąć niektórym osobom z kredytem hipotecznym

W ciągu roku w sumie można więc odroczyć spłatę czterech rat kredytowych - po dwa miesiące w trzecim i czwartym kwartale 2022 roku.

Od odroczonych w ramach wakacji kredytowych rat kredytu nie będą naliczane dodatkowe odsetki.

